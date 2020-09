Yasuo, Teemo e Ahri receberam o maior número de pétalas do evento Florescer Espiritual no LoL

Parece que Yasuo venceu o concurso de popularidade do Florescer Espiritual.

Ryan “Reav3” Mireles, produtor de campeões, compartilhou alguns números do Festival Florescer Espiritual de League of Legends no Pergunte à Riot de hoje. E, sem surpresas, foram Yasuo, Teemo e Ahri que receberam o maior número de pétalas.

Imagem via Riot Games

“Isso está fortemente correlacionado às taxas de partidas jogadas, já que os Campeões mais populares foram, no geral, os que receberam a maioria das pétalas”, explicou Reav3.

No evento do LoL, você podia formar Laços Espirituais com alguns de seus campeões favoritos, interagindo com eles através de diálogos e fortalecendo seus laços através de missões dentro do jogo. Ao conseguir o nível S com um campeão, você podia obter pétalas espirituais para presentear seus campeões favoritos.

Já que o número de pétalas era limitado, era preciso tomar decisões importantes. E Yasuo, Teemo e Ahri, que são os campeões mais jogados, também foram os que receberam mais pétalas.

A nova caçadora Lillia e a mortal Cassiopeia foram as últimas da lista, que receberam menos pétalas. E, mesmo que a expectativa para o lançamento de Yone, irmão de Yasuo, estivesse alta, ele ficou em quinto lugar.

Se você quiser se despedir dos seus “verdadeiros amores melhores amigos dessa vida companheiros do reino espiritual”, pode dar uma olhada no Epílogo do evento, na aba Laços Espirituais dentro do cliente do jogo. Só aparecem os campeões para os quais você tiver dado pétalas. E você não tem muito tempo: a opção será retirada do cliente na segunda-feira, 7 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 03 de setembro.