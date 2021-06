Wukong será enfraquecido e Hecarim fortalecido na atualização 11.12 do LoL

Parece que Hecarim não recebeu fortalecimentos suficientes na última atualização, já que um dos campeões favoritos da selva está mais uma vez recebendo algum amor.

Mark “Scruffy” Yetter, diretor de design de jogabilidade de League of Legends, revelou os enfraquecimentos e fortalecimentos planejados para a atualização 11.12, notavelmente consistindo apenas em campeões e nenhum item, bem como sugerindo um lançamento para as atualizações do sistema de mobilidade anunciadas anteriormente. Yetter especificou que a atualização 11.12 está definida para ser leve em mudanças, já que o destaque da atualização é o retrabalho tão esperado para o Dr. Mundo.

11.12 Patch preview here.



It's a pretty light one, the team is still iterating on the mobility reduction work for a later patch. pic.twitter.com/fOjVwCMf9X — Mark Yetter (@MarkYetter) June 1, 2021

Embora a rota superior seja normalmente uma rota silenciosa de tanques que causam danos mínimos uns aos outros durante a fase de rota, é o maior alvo das mudanças de campeão definidas para serem lançadas com a próxima atualização. Wukong, Nasus, Gnar e Renekton, todos campeões que se aproveitaram de itemizações agressivas, estão prontos para receber enfraquecimentos substanciais.

O recente ressurgimento de Wukong com o uso de Ruptor Divivo e Conquistador resultou em uma grande mudança no meta da rota superior, já que sua mobilidade, danos consistentes e controle de grupo rapidamente o colocaram no topo das tabelas de classificação. A taxa de vitória e escolha de Wukong aumentou cerca de dois por cento desde a atualização 11.10, enquanto na última atualização o Rei Macaco estava entre os menos escolhidos da rota superior, de acordo com o site de estatísticas de LoL Champion.gg.

Kai’Sa e Varus recentemente assumiram o controle da rota inferior mais do que qualquer outro atirador e, portanto, estão recebendo enfraquecimentos substanciais para abrir espaço para outros campeões cumprirem esse papel. Varus, em particular, não se sentou no topo das taxas de uso de atiradores nos últimos tempos, embora suas várias itemizações sejam todas bastante fortes e ofereçam pouco em termos de contra-jogo. Kai’Sa, por outro lado, tem dominado cada meta desde a pré-temporada, então seus enfraquecimentos demoram muito para chegar.

Outros campeões do topo estão preparados para receber fortalecimentos na próxima atualização, incluindo Malphite e Illaoi. Dr. Mundo está pronto para se juntar a eles com algumas mudanças em sua passiva antes do lançamento de seu retrabalho nos servidores ativos, mas os detalhes ainda não são conhecidos. Na selva, a dupla veloz de Hecarim e Rammus está procurando uma vantagem inicial no mapa com fortalecimentos substanciais planejados para eles.

Ziggs, Aphelios e Draven são os outros campeões preparados para receber fortalecimentos nesta atualização, mas os detalhes ainda não são conhecidos. Esses três campeões, em particular, são conhecidos por causar grandes danos em suas respectivas rotas, mas foram superados por outros campeões, incluindo os planejados para serem enfraquecidos Kai’Sa e Varus.

A atualização11.12 está programado para ser lançada em 9 de junho. As mudanças listadas nesta prévia da atualização são provisórias e estão sujeitas a alterações antes de chegar aos servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 01 de junho.