Wild Rift chega à Europa em dezembro, mas apenas em 2021 às Américas

League of Legends: Wild Rift vai entrar em um período beta aberto no Sudeste Asiático, Japão e Coreia do Sul em 27 de outubro, segundo a Riot Games. A notícia é boa para os fãs dessas regiões que aguardam ansiosamente o lançamento do jogo, mas aqui no Brasil e no restante das Américas vai levar um pouco mais para que o jogo fique disponível.

Michael “Riot Paladin” Chow, produtor executivo de Wild Rift na Riot, revelou que o beta do jogo será expandido para outras regiões nos próximos meses. O jogo chega à Europa, Oceania, Vietnã e Taiwan em dezembro. No Brasil e no restante das Américas, no entanto, a Riot planeja lançar Wild Rift no primeiro semestre de 2021.

Nós esperamos lançar o servidor de Wild Rift das Américas no primeiro semestre de 2021! 🇧🇷✨



Bora falar sobre o cronograma de lançamento, sobre os Betas Regionais que estão rolando e dos 7 Campeões entrando pro jogo, como o Lee Sin!



Assista ao vídeo abaixo e saiba mais! pic.twitter.com/bwv6EyY9Ot — League of Legends: Wild Rift Brasil (@WildRiftBR) October 16, 2020

É um pouco decepcionante para os fãs de LoL das regiões que vão demorar um pouco mais para ter acesso ao MOBA no Android e iOS. Mas no ano passado a Riot anunciou que planejava levar o jogo à maior parte das regiões do mundo até 2021. Com o anúncio de hoje, parece que o objetivo será cumprido.

Wild Rift é uma versão mais leve do LoL de PC para dispositivos Android e iOS. O tamanho do Summoner’s Rift foi reduzido para que o tempo de jogo seja menor. Muitos dos campeões também foram atualizados e otimizados para os controles do mobile. A Riot também disse que Wild Rift será lançado para consoles no futuro. Mais detalhes disso serão revelados ainda em 2020, segundo os desenvolvedores.

Também foi anunciado hoje que um caçador popular do LoL está chegando ao Wild Rift. Lee Sin ficará disponível no jogo em uma atualização deste mês e os controles do campeão foram otimizados para mobile.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 16 de outubro.