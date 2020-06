Volibear atualizado tem uma taxa de vitória de 39%, a menor no League

Parece que Riot pode ter errado um pouco na atualização do grande Volibear.

O grande urso branco caiu para uma taxa de vitórias de 39% na última atualização do League of Legends, descendo até o fundo das tabelas nas posições de topo e selva.

O novo kit de Volibear provou estar abaixo do esperado em Summoners Rift, com suas habilidades duvidosas ​​e suas estatísticas sem foco, resultando em uma bagunça. Até Vayne tem mais pontos de vida do que Volibear no nível 18. Não faz sentido.

Mas ainda é cedo. Volibear, ainda não morreu na praia. A Riot fez alguns fortalecimentos em uma microatualização na terça-feira, 2 de junho, visando a velocidade de seu Esmagamento Trovejante (Q), aumentando de 10 a 30 para 15 a 35 por cento, e seu dano bônus de Divisor de Céus (E) de 60 a 180 (mais 7 a 13% da vida máxima do alvo) para 80 a 200 (mais 11 a 15% da vida máxima do alvo).

O objetivo era aumentar o poder base de Volibear em todas as funções, mas resta saber se isso afetará sua classificação na fila solo.

Antes de Volibear ser reformulado, ele agia como um caçador de nicho, que podia correr desenfreado entre os ranques mais baixos. Na Atualização 10.10, ele tinha uma taxa de vitória de 52%. Seu kit desatualizado, porém, não era páreo para os campeões lançados recentemente em League, e ele ficou aquém do diamante e acima.

Agora, a Riot pode melhorar ainda mais o Volibear, até a Atualização 10.12.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 04 de junho.