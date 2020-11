Uma incrível participação no Mundial 2020 preparou a DAMWON Gaming para o sucesso a longo prazo

Seis meses atrás, a DAMWON Gaming era uma equipe intermediária pairando em torno do quinto lugar na LCK. Depois de ser eliminada dos Spring Playoffs pela DRX e terminar com 9-9 no split, o time foi contado para fora do jogo doméstico coreano no futuro previsível. Mesmo apesar de alcançar o Campeonato Mundial de League of Legends em 2019, estava se tornando amplamente aceito que essa nova era da DWG estava destinada a ser simplesmente mediana.

Isso foi até que a equipe trilhar um caminho através de toda a LCK e, eventualmente, do mundo. Assim que o Summer Split começou, a DWG mudou as coisas rapidamente, florescendo de uma possibilidade no playoff da LCK para uma verdadeira ameaça internacional dentro de semanas.

A DWG registrou um recorde inacreditável de 51-8 desde o início da Summer Split até a final do Mundial, já que o meio da temporada marcou uma verdadeira virada para a organização. Jogadores como ShowMaker, Ghost e Canyon passaram de peças de talento razoavelmente boas com potencial para superstars de classe mundial em apenas alguns jogos.

Mas mesmo o recorde de 37-5 do time em jogos domésticos neste verão foi superado por uma sequência no Campeonato Mundial que consolidou este elenco como um dos mais fortes a emergir da Coreia.

Restaurando a narrativa

Foto via Riot Games

O que é mais poético sobre a participação da DWG para a imortalidade é o fato de que a equipe teve que superar muitos de seus antigos demônios para garantir seu lugar no topo.

Talvez tenha sido apropriado que a DWG tenha vencido a DRX nas quartas de final do Campeonato Mundial deste ano, considerando que a DRX levou a melhor sobre a DWG durante os Spring Playoffs no início deste ano. O que é ainda mais apropriado é como a DWG ultrapassou a G2 Esports, o time que os eliminou do Mundial 2019, na rodada semifinal deste ano. A equipe da DWG remodelada e polida buscava uma combinação mortal de redenção e vingança contra cada equipe que supostamente tinha seu número.

“[DWG] parecia um bando de novatos que jogaram confiando em sua mecânica em 2019”, disse o treinador principal da equipe, Zefa, após a partida final de hoje. “Este ano… eles puderam aprender mais sobre o jogo, então também ficaram muito espertos sobre o jogo. É por isso que eles ganharam o Mundial.”

Mas o mais adequado de tudo é como a DWG superou um adversário da LPL em Suning durante a rodada final do torneio. Nas últimas duas temporadas, a LCK não tinha direito a uma viagem à final do Mundial. Desde 2017, quando a Samsung Galaxy ergueu a Copa do Invocador, um time da Coréia não tinha a oportunidade de disputar um título. Os cinco anos de dominância da região foram engavetados em 2018 e 2019, quando times da LPL e LEC jogaram nas finais do Mundial em ocasiões consecutivas.

Mas com a vitória da DWG hoje, a LCK está firmemente de volta ao topo do mundo. O fato de que a DWG teve que reivindicar a vitória sobre a região que levou a coroa da Coreia em primeiro lugar apenas torna este título mundial muito mais doce para uma equipe que parecia estar destinada a vencer desde o início do torneio no início de outubro.

Escrito para sempre na história

Foto via Riot Games

Mas, independentemente de qualquer narrativa ou enredo em torno da DWG após este Campeonato Mundial, o fato inegável que esta equipe pode usar com orgulho nos ombros é que ela realizou uma das participações mais dominantes de todos os tempos para encerrar uma determinada temporada competitiva de League of Legends.

Com um recorde de jogo final de 51 vitórias em seus últimos 59 jogos e um recorde de 14-3 no Campeonato Mundial deste ano, a DWG se inscreveu nos livros de história como uma das melhores equipes para vencer o Mundial. Apenas a iteração de 2015 da SKT, que foi de 53-7 em sua participação para o título mundial daquele ano, conseguiu ganhar uma porcentagem maior de seus jogos na reta final do que a equipe da DWG deste ano.

Após a vitória na semifinal da semana passada, Nuguri citou a capacidade do time de “aprender muito ganhando”, enfatizando que só melhora a cada partida. Considerando a taxa de vitórias de 86% da equipe no Summer Split e no Campeonato Mundial, é justo dizer que a DWG ficou cada vez melhor. Ninguém na equipe parou para recuperar o fôlego em qualquer momento entre junho e hoje.

Uma temporada de 2020 sem precedentes viu a DWG catapultando-se até o topo do cenário do LoL internacional. Como o cenário profissional enfrentou desafios como nunca antes, os representantes da LCK se levantaram para atender a cada um deles.

Quando as circunstâncias eram mais difíceis do que em qualquer ponto anterior na história do League of Legends profissional, a DWG conseguiu não apenas garantir um título mundial, mas fazê-lo de maneira enfática.

Uma dinastia em formação

Foto via Riot Games

Avançando, não espere que esta equipe da DWG desapareça no ar. A organização montou um produto vencedor que poderia dominar o escopo maior da LCK, e o mundo como um todo, por muitos anos.

Com vários jogadores que poderiam ser considerados os melhores do mundo em suas respectivas posições em Nuguri, Canyon e ShowMaker, a DWG está destinada a dominar o LoL profissional por um longo tempo. Isso, é claro, assumindo que a organização faça uma tentativa de manter seu núcleo de craques unido após sua histórica busca pelo título mundial.

Nuguri e BeryL estarão no mercado quando a agência gratuita for aberta em pouco mais de duas semanas, considerando que seus contratos com a DWG só vão até o final da temporada de 2020. O resto da lista, no entanto, está sob contrato pelo menos até o final de 2021. Se o DWG vai repetir a corrida, terá que bloquear algumas das peças mais importantes de uma lista que levou o organização até o topo em 2020 antes de se tornarem um jogo justo para o resto do mundo.

E mesmo que a DWG consiga retornar ao Rift em 2021 com exatamente a mesma perspectiva da equipe vencedora do campeonato de 2020, repetir uma participação como esta será uma tarefa difícil. Apenas em três ocasiões um ex-campeão mundial se classificou para o torneio da temporada seguinte por uma chance de defender o título.

Mas o potencial desta equipe é incomparável por qualquer outra equipe no mundo como está atualmente. Rumo a 2021, a questão não é se a DWG pode se repetir como campeão mundial, mas sim, quem vai realmente se levantar e impedi-los?

Depois da vitória de hoje, não há razão para acreditar que a DWG não deveria ser tão dominante em 2021 quanto era no final de 2020. Com resultados inovadores em seu currículo e o potencial para manter uma das escalações mais dominantes, a história do LoL por outra chance de grandeza no próximo ano, poderíamos muito bem ver a DWG erguer a Copa do Invocador nesta época também no ano que vem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 31 de outubro.