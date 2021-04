Tudo que sabemos sobre os próximos novos campeões de League of Legends: a Sentinela da Luz e a Yordle Mal-Humorada

No começo de 2021, o produtor de campeões de League of Legends Ryan “Reav3” Mireles antecipou a chegada de três campeões ao mundo de Runeterra, todos conectados à história de Viego, o Rei Destruído. A primeira campeã dos três já foi revelada: Gwen, a Costureira Encantada, chegou aos servidores ativos do jogo na atualização 11.8.

Mas as informações sobre os outros dois campeões ficaram escassas. Ao menos até o site oficial chinês de League of Legends revelar algumas informações importantes sobre os dois novos campeões que serão lançados neste ano. A publicação original já foi excluída, mas uma tradução publicada no Reddit pelo usuário GipJoCalderone explica mais detalhes do conteúdo do mapa dos campeões. Além de detalhes dos novos campeões, o artigo revelou informações sobre as atualizações de Dr. Mundo e Udyr.

O Sentinela da Luz

O primeiro dos dois campeões anunciados para o LoL em 2021 é um chamado Sentinela da Luz. Os Sentinelas da Luz são parte crucial da história de League of Legends – uma antiga ordem de caçadores originalmente das Ilhas das Bênçãos, que defendem o mundo de Runeterra de espíritos mortos-vivos vindos da Névoa Negra das Ilhas das Sombras. Entre esses espíritos mortos-vivos, estão personagens como Kalista, Hecarim e Thresh.

Tanto Lucian quanto Senna são Sentinelas, de acordo com suas biografias oficiais. Suas pistolas icônicas são a arma favorita dos Sentinelas, que canalizam suas almas nas pistolas. O terceiro Sentinela do elenco do LoL, até agora desconhecido, será um “atirador da rota do meio”, segundo a tradução do mapa dos campeões. Será o primeiro atirador exclusivamente criado para a rota do meio e terá um “papel único” entre os campeões de League of Legends.

A única outra sentinela viva que já conhecemos na história do LoL é Daowan. No conto As Vozes dos Mortos, lançado pela Riot em 2019, Daowan é a aprendiz da Sentinela Anabal. No conto, Anabal morre defendendo sua vila de um ataque da Névoa Negra e Daowan pega sua pistola relicária. Ela usa a pistola para ajudar Senna e Lucian a afastar a Névoa Negra, mas não apareceu outra vez na história do LoL.

A Yordle Mal-Humorada

Inicialmente, a personagem yordle confirmada deveria ser a segunda campeã lançada após Gwen em 2021. De acordo com o mapa, no entanto, seu desenvolvimento vai atrasar um pouco para usar “novas tecnologias que aumentam a credibilidade de suas fontes de poder”.

A identidade da campeã também vai “mudar de um mago de artilharia para um mago mais tradicional”. Ela será a primeira campeã Yordle lançada desde Kled, que chegou aos servidores ativos em setembro de 2016. Ela também estará envolvida com a história de Viego de alguma forma e se conectará à narrativa de Ruína, que começou na animação de Viego no início de 2021.

O artigo não indicava nada sobre datas de lançamento dos novos campeões, mas, até onde sabemos, ainda serão em 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 26 de abril.