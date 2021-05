Tudo o que sabemos até agora sobre a série de animação da Riot Games, Arcane

Nos últimos 12 anos, o universo de League of Legends se tornou mais e mais detalhado conforme o jogo cresce com mais personagens, locais e histórias. Muitos fãs pediram à Riot Games para criar uma série em torno do mundo imaginário de Runeterra, mas isso parecia ser um sonho irreal. Em 2019, no entanto, vários anúncios importantes foram feitos, um dos quais foi a introdução da primeira animação da empresa, chamada Arcane.

“Arcane foi criado como uma carta de amor aos nossos jogadores e fãs, que têm nos pedido mais experiências cinematográficas que mergulhem mais fundo nos mundos e campeões em League of Legends”, disse a presidente global de entretenimento da Riot, Shauna Spenley. “A Netflix, com sua incrível marca global e objetivo compartilhado de fornecer conteúdo premium e de alta qualidade, é o parceiro perfeito para nos ajudar a levar o Arcane para jogadores de todo o mundo.”

A nova série foi confirmada como exclusiva da Netflix com data de lançamento marcada para a primavera de 2021. Com base nos trailers, Arcane se concentrará na história de Jinx e Vi, duas das campeãs mais icônicas do LoL. A maioria das pessoas sabe que Vi e Jinx são inimigas uma da outra na história de hoje, mas a série parece dar uma olhada mais de perto em seu relacionamento desde quando eram crianças, além do que as levou a se separarem e se tornarem inimigas juradas.

Além disso, a história parece ter lugar principalmente na cidade brilhante e tecnologicamente avançada de Piltover e no oposto subterrâneo de Zaun, uma vez que as duas personagens são originárias dessas regiões. Mas o mundo de Runeterra é grande e muitos outros lugares podem ser apresentados.

Existem até vários novos personagens que foram introduzidos nos trailers, mas ainda não foram identificados. Não está claro se veremos outros campeões populares de Zaun e Piltover, mas se a Riot decidir jogar alguns, há uma infinidade de personagens para escolher, incluindo Caitlyn, Camille, Viktor, Ekko e Warwick.

“League of Legends inspirou fervor global nos fãs e estamos entusiasmados por ser o lar da primeira série de televisão ambientada neste universo, Arcane”, disse o diretor de animação original da Netflix, Dominique Bazay. “A série promete ser um passeio de emoção visualmente espetacular, que deixará os espectadores na ponta dos assentos.”

A data exata de lançamento de Arcane ainda não foi confirmada, mas devemos obter mais informações no final do ano.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 03 de maio.