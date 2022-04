O modo alternativo de jogo Todos Por Um está no ar em League of Legends. Em Todos Por Um, os jogadores selecionam um time composto apenas por um campeão. Cinco cópias do mesmo personagem compõem o time de Todos Por Um.

No modo Todos Por Um, cada jogador pode votar em um campeão no início da fase de seleção de campeões. Caso quatro ou cinco dos jogadores selecionem o mesmo campeão, ele será escolhido automaticamente; se não, o cliente do LoL escolherá de forma aleatória um dos campeões votados para todos os jogadores do time usarem. Além disso, também é possível banir um campeão durante a fase de seleção do Todos Por Um.

Todos Por Um possibilita criar jogadas únicas, que não seria possível executar em nenhuma outra situação por não ser permitido usar campeões iguais em partidas normais de LoL. Por exemplo, várias Yuumis podem se conectar à mesma Yuumi, enquanto vários Twitch podem se ajudar a acumular Veneno Mortal (Passiva) mais rapidamente.

Também é possível que aconteçam partidas “espelhadas” no Todos Por Um, com 10 cópias do mesmo campeão no jogo. Nesse tipo de partida, as habilidades que tiverem efeito tanto nos aliados quanto nos inimigos — como a Bomba-Relógio (Q) de Zilean e a Carga Concentrada (W) de Ziggs — deixam tudo ainda mais caótico.

O Todos Por Um está disponível nos servidores ativos do LoL e fica no ar até o fim do evento do Esquadrão Ânima, em 2 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 31 de março.