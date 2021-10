Todos os jogadores profissionais de LoL que apareceram no vídeo de “Burn It All Down”, música do Mundial

A nova música do Campeonato Mundial de League of Legends, “Burn It All Down”, foi lançada em 28 de setembro e já se provou um grande sucesso na comunidade.

No vídeo da música produzida pela Riot Games em parceria com a banda estadunidense PVRIS, aparecem vários jogadores profissionais de LoL que participaram do Mundial ao longo de suas carreiras.

Nas últimas três edições do Mundial, além da música oficial, a Riot ainda lançou novidades dos grupos pop do LoL, K/DA e True Damage. Desta vez, no entanto, isso não aconteceu. A maior parte dos jogadores que apareceram em “Burn It All Down” se classificaram para o Campeonato Mundial deste ano, mas alguns astros como Tristan “PowerOfEvil” Schrage (meio da TSM), Martin “Rekkles” Larsson (atirador da G2 Esports) e o brasileiro Felipe “brTT” Gonçalves (atirador da paiN Gaming), que não estarão no campeonato internacional, também aparecem.

“Queríamos que nossos personagens principais tivessem um legado forte no Mundial”, explicou Carrie Dunn, diretora criativa global de esports de League of Legends, em entrevista ao Upcomer. “Precisavam ser jogadores profissionais que já tivessem provado que merecem estar no vídeo da música do Mundial. Mas eles também precisavam ter negócios inacabados — um futuro a ser escrito. Esse foi o motivo de eles irem ao clube subterrâneo: trabalhar muito e lutar para garantir seu futuro.”

“Burn It All Down” tem um total de 23 jogadores profissionais de LoL em animações 2D e 3D. Confira a lista completa, dividida por região.

LCK

Heo “Showmaker” Su (DWG KIA)

Cho “BeryL” Geon-hee (DWG KIA)

Kim “Canyon” Geon-bu (DWG KIA)

Jeong “Chovy” Ji-hoon (Hanwha Life Esports)

Hong “Pyosik” Chang-hyeon (DRX)

Lee “Faker” Sang-hyeok (T1)

LPL

Yu “JackeyLove” Wen-Bo (Top Esports)

Lin “Lwx” Wei-Xiang (FPX)

Kim “Doinb” Tae-sang (FPX)

Kang “TheShy” Seung-lok (Invictus Gaming)

Song “Rookie” Eui-jin (Invictus Gaming)

Chen “Bin” Ze-Bin (Suning)

Chen “GALA” Wei (RNG)

Park “Viper” Do-hyeon (EDward Gaming)

LEC

Martin “Rekkles” Larsson (G2 Esports)

Martin “Wunder” Hansen (G2 Esports)

Matyáš “Carzzy” Orság (MAD Lions)

İrfan “Armut” Tükek (MAD Lions)

Steven “Hans sama” Liv (Rogue)

LCS

Robert “Blaber” Huang (Cloud9)

Tristan “PowerOfEvil” Schrage (TSM)

CBLOL

Felipe “brTT” Gonçalves (paiN Gaming)

Francisco Natan “fNb” Braz (Vorax)

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 29 de setembro.