Todos os eventos e recompensas do próximo modo Blitz do Nexus no LoL

Muitos fãs de League of Legends ficaram empolgados quando a Riot Games anunciou que o Blitz do Nexus retornaria este ano. Mas eles devem estar animados em saber que existem dois novos eventos no jogo que estrearão quando o modo for adicionado no segundo semestre deste ano.

De fato, o Blitz do Nexus está voltando com um monte de recursos diferentes, incluindo um mapa com tema da Ionia e algumas novas recompensas baseadas em se você ganhar um evento durante a partida.

Aqui está uma lista completa de todos os eventos do jogo do Blitz do Nexus 2020:

Bardo Royale (Clássico): lute pela sobrevivência no círculo de fogo letal enquanto ele diminui de tamanho em uma determinada parte do mapa. Vence a equipe que sobreviver.

Bardo Royale (Paranoia): lute pela sobrevivência no círculo de fogo letal, MAS todos jogam com visão reduzida, como se o Nocturne tivesse usado a ultimate. Vence a equipe que sobreviver.

Bardo Royale (Colosso): lute pela sobrevivência no círculo de fogo letal, MAS um Campeão aleatório de cada equipe recebe uma grande quantidade de Vida e o efeito Em Chamas! no começo do evento (lembrem-se, o efeito Em Chamas! concede Velocidade de Ataque, Força Adaptativa e Regeneração de Mana/Energia adicionais, mas aumenta a vulnerabilidade do Campeão afetado). Vence a equipe que sobreviver.

Mata-Mata URF: todos entram em modo URF cercados por uma torcida de tropas! Derrote a equipe inimiga em uma melhor de três para vencer.

Teemo dos Espólios: um Teemo surge perambulando aleatoriamente no mapa. Acertá-lo concede ouro e a equipe que o abater vence o evento.

Veigar dos Espólios: um Veigar surge perambulando aleatoriamente no mapa, mas ele usa Matéria Escura e Horizonte de Eventos enquanto foge. Acertá-lo concede ouro e a equipe que o abater vence o evento.

Empurrar o Carrinho (Clássico): escoltem o carrinho em direção à estrutura inimiga mais próxima para destruí-la.

Empurrar o Carrinho (Ataque/Defesa): disputem com seus oponentes para ver quem consegue explodir uma estrutura inimiga mais rápido. MAS, nesse modo, as duas equipes têm carrinhos para escoltar!

[NOVIDADE] Proteja a Soraka: duas Sorakas Bots entram na rota, mas só uma pode sair (já que uma equipe vai destruir a outra Sorakinha). Tomem cuidado com as curas e bananas!

[NOVIDADE] Checagem de DPS: é quase igual ao Modo de Treino, mas vocês precisam causar mais dano que seus oponentes no mesmo boneco do Teemo.

Imagem via Riot Games

Aqui estão todas as recompensas que sua equipe receberá se você vencer um evento do Blitz do Nexus:

Catapulta de Campeões: um canhão que dispara seu Campeão em qualquer lugar do mapa aparece na base aliada pelo restante da partida. Ao aterrissar, causa dano e empurra inimigos próximos.

Bênção do Blitzcrank: torres, tropas de cerco e super tropas aliadas utilizam a habilidade Puxão Biônico em inimigos próximos pelo restante da partida.

Rei Poro: o Rei Poro surge para ajudar sua equipe a avançar e destruir torres inimigas. Ele cospe fogo nos inimigos e cura aliados próximos periodicamente.

Trenó de Batalha: os membros da equipe dirigem um trenó localizado na base aliada e podem ir para (quase) qualquer lugar do mapa. O trenó é controlado pela primeira pessoa que entrar nele.

Anjos Guardiões: cada membro da equipe recebe um efeito Anjo Guardião de uso único que dura 90s.

Choque de Statikk: por 3 minutos, cada membro da equipe recebe efeitos de relâmpagos em seus ataques básicos. Muito útil para derreter levas de tropas ou de Campeões.

Escudos G.p.C.: cada membro da equipe recebe um grandioso escudo que dura até ser quebrado.

Mega Dragão das Nuvens: por 3 minutos, cada membro da equipe recebe uma enorme Velocidade de Movimento fora de combate e RTR em suas ultimates.

Mega Dragão do Oceano: por 3 minutos, cada membro da equipe restaura Vida e Mana/Energia ao causar dano.

[NOVIDADE] Dragão Ancião: membros da equipe podem executar inimigos abaixo de um certo limiar de Vida por alguns minutos invocando a força do PODEROSO DRAGÃO ANCIÃO!

Este modo de jogo tem sido muito solicitado pelos fãs do LoL desde que o modo experimental foi apresentado ao público em 2018. A Riot revelou que modos de jogo como o Blitz do Nexus eram ótimos quando eles apareciam pela primeira vez, mas rapidamente perdiam a novidade em algumas semanas.

Como resultado, os recursos para manter o modo de jogo ativo não pareciam valer a pena, já que não eram muitas pessoas que o estavam jogando desde o início. A Riot certamente estudará os números quando o Blitz do Nexus chegar aos servidores ativos no segundo semestre desse ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de junho.