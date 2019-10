Todos os campeões vistos até agora no jogo de luta da Riot

Quando a Riot Games anunciou o desenvolvimento de um jogo de luta, na Evo 2019, os fãs ficaram empolgados para saber mais na comemoração do aniversário de 10 anos de League of Legends. Mas a Riot não mostrou nada mais que algumas imagens de primeiras versões do desenvolvimento do jogo.

A comunidade dos jogos de luta vai precisar esperar um pouco por mais detalhes do título da Riot, que por enquanto se chama Projeto L. Mas as poucas imagens que conseguimos ver na transmissão do aniversário de 10 anos mostrou alguns dos campeões do jogo.

Confira os campeões que já sabemos que estarão no Projeto L até agora.

Darius

Um dos campeões que vamos ver no novo ambiente 2,5D do jogo de luta da Riot é Darius. Aparentemente, ele vai pegar muito de suas habilidades padrão, usando o machado para fatiar e enterrar os inimigos.

Ahri

Imagem via Riot Games

A raposa de nove caudas favorita do LoL também foi vista nas imagens. Não se sabe ao certo, porém, se Ahri será capaz de encantar os inimigos com sua mágica, e ela não parece estar segurando um orbe. Em vez disso, parece estar canalizando energia arcana diretamente de suas mãos.

Jinx

Nas imagens de desenvolvimento que a Riot compartilhou, é possível ver Jinx usando apenas Pow-Pow e suas minibalas para atingir os inimigos. O modelo dela mostra estar carregando Fishbones, sua segunda arma, mas não a vimos em uso.

Katarina

Captura de tela via Riot Games

Como esperado, Katarina vai lutar com suas adagas. Ela vai usar as duas para fatiar os inimigos e defender ou bloquear seus ataques. Mas não parece que Katarina vai lançar suas adagas como faz no LoL. Parece que ela vai ser uma personagem que luta corpo a corpo.

Campeões do LoL terão novas habilidades e animações em Projeto L

Projeto L ainda está nas fases iniciais de desenvolvimento e não foi nem anunciado um acesso alfa num futuro próximo. Mas o que vimos até agora evidencia que os campeões de Projeto L vão usar seus ataques característicos do LoL, mas adaptados ao ambiente dos jogos de luta e com alguns movimentos a mais, como uma porrada com a arma de Jinx. Os campeões vão precisar ter animações e habilidades totalmente novas de pulos, desvios, bloqueios, agarrões e todos os movimentos típicos de jogos de luta.

A comunidade dos jogos de luta é conhecida por ser exigente, e várias desenvolvedoras tentaram, sem sucesso, entrar no gênero. Esse é, provavelmente, o motivo de a Riot ir com calma e preferir seguir seu ritmo, desenvolvendo um jogo com combos que pareçam naturais para jogadores experientes e sejam fáceis o suficiente para os novos jogadores aprenderem do zero. À primeira vista, parece que Projeto L pode ser parecido com Dragon Ball FighterZ.

Artigo publicado originalmente por Marta Juras em inglês no Dot Esports no dia 22 de outubro.