Todos os campeões de League of Legends que aparecem no primeiro ato de Arcane

Arcane, a nova série animada da Riot Games, foi lançada na Netflix no início desta semana. A série em si é uma celebração à League of Legends, e os fãs do jogo reconhecerão muitos dos personagens do show da franquia de longa data.

Personagens que podem ter aparecido inicialmente como campeões do LoL conquistaram seu lugar no panteão de Arcane, já que a série da Netflix permite que incontáveis ​​itens básicos do LoL ganhem vida. Ao longo de três episódios, nove diferentes campeões do LoL apareceram em Arcane, seja como um personagem principal ou por meio de uma participação especial.

Com seis episódios para estrear nas próximas duas semanas, há muitas outras oportunidades para outros campeões da Liga fazerem uma aparição. Aqui estão aqueles que apareceram no show até agora.

Jinx

Como um dos personagens principais de Arcane, Jinx desempenha um papel muito importante nos três primeiros episódios da série. O primeiro ato explora seus anos de formação, e ela provavelmente não irá embora tão cedo. Em seus primeiros anos, o nome de Jinx é “Powder”, e ela ainda não se transformou no monstro caótico que aterroriza Summoner’s Rift no League of Legends moderno.

Vi

Os três primeiros episódios de Arcane também mergulharam profundamente na adolescência de Vi, e sua história será uma parte essencial do enredo da série enquanto a primeira temporada continua. Até agora, o relacionamento de Vi com sua irmã, Jinx, é uma parte importante de sua história. Os fãs do show devem esperar que seu relacionamento se desenvolva ao longo dos próximos dois atos de Arcane.

Caitlyn

A futura Xerife de Piltover provavelmente desempenhará um papel vital nos episódios posteriores de Arcane, mas nos primeiros três episódios, Caitlyn não é mais do que uma criança. No segundo episódio da série, a origem de sua família na cidade de Piltover é explorada extensivamente.

Jayce

A história de fundo de Jayce também aparece no primeiro ato de Arcane. Para começar o show, Jayce é visto experimentando a magia Hextec em Piltover. Sua busca por combinar tecnologia, ciência e magia é a parte mais importante de sua história.

Ryze

Ryze só aparece na tela por alguns momentos, já que o Mago Rúnico aparece em um flashback sobre a história de Jayce. No flashback, Ryze é mostrado salvando Jayce e sua mãe de uma tempestade de neve usando sua ultimate, Portal de Reinos.

Viktor

Muito antes de Viktor se tornar a ameaça meio-máquina com a qual muitos jogadores do LoL estão familiarizados, ele era um homem simples em busca de descobertas científicas em Piltover. Em Arcane, Viktor é o aprendiz de Heimerdinger. Viktor trabalha ao lado de Jayce para descobrir os poderes por trás da magia Hextec.

Heimerdinger

Embora Heimerdinger seja um dos campeões menos populares do LoL, ele é um personagem relativamente proeminente em Arcane. Como professor na academia de Piltover, Heimerdinger supervisiona o progresso tecnológico e social de Piltover.

Ekko

Aparecendo como um amigo de infância de Jinx, o show toca levemente na história de origem de Ekko. No primeiro ato de Arcane, Ekko é visto como aliado de Jinx e seus amigos. É provável que conforme os personagens de Arcane cresçam, a história de Ekko continue a se desenvolver.

Singed

Uma versão mais jovem de Singed é mostrada no primeiro episódio de Arcane. Embora ele esteja na tela apenas por alguns momentos, está implícito que Singed está trabalhando em estreita colaboração com Silco, um novo personagem apresentado para a série que interpreta o papel do vilão de Arcane.

O primeiro ato de Arcane está disponível para transmissão na Netflix agora. O segundo ato da série estreia em 13 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 07 de novembro.