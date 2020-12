Teleporte é um feitiço de invocador em League of Legends: Wild Rift?

Demorou muito mais do que o esperado para um dos jogos MOBA mais populares do mundo chegar ao mercado móvel. Embora muitos fãs de League of Legends acreditassem que uma portabilidade simples com controles ajustados seria mais do que suficiente, a Riot Games tomou a iniciativa de projetar sua criação de maior sucesso do zero.

Wild Rift foi criado do zero para ser compatível com todos os dispositivos móveis que executam Android e iOS, sem problemas de desempenho. Além das mudanças técnicas nos bastidores, a Riot também introduziu mudanças na jogabilidade para tornar os jogos mais confortáveis ​​para jogar em plataformas móveis. Os controles são diferentes da versão para PC, embora também existam alguns elementos no jogo que não são nada parecidos com o que são no LoL.

Como usar o Teleporte em Wild Rift?

Feitiços de invocador existem em Wild Rift e são uma parte central da jogabilidade. Mas você pode perceber que faltam alguns nomes familiares na lista. Clareza, Purificar e Teleporte não são listados como Feitiços de Invocador em Wild Rift.

Embora Clareza e Purificar não existam no jogo, o Teleporte não compartilha do mesmo destino que eles. O Teleporte foi adicionado ao Wild Rift como um item Enchant que pode ser comprado como upgrades de terceiro nível para suas botas. Você só pode comprar um item Enchant para um único par de botas e precisará escolher entre outros efeitos poderosos.

Melhorar suas botas em Wild Rift custa 1.000 de ouro, e você precisará gastar mais 1.000 para obter o Teleport Enchant. Funciona exatamente como no LoL e teletransporta os jogadores para um campeão, estrutura ou sentinela aliada após um efeito de canalização de 3,5 segundos. O Teleport Enchant tem um tempo de recarga de 180 segundos e as outras opções de Enchant incluem:

Você precisará melhorar suas botas uma vez antes de comprar o Teleport Enchant, e ele se tornará uma habilidade ativada de suas botas após obtê-la.

Embora a Riot não tenha revelado porque decidiu excluir o Teleporte da lista de feitiços de invocador, faz sentido, já que o mapa é consideravelmente menor que a versão para PC de Summoner’s Rift. Você estará se movendo muito mais rápido, e considerando os picos de energia que alguns campeões podem ter no início do jogo, um teleporte de emboscada pode iniciar um efeito bola de neve com uma pequena oportunidade para qualquer contra-jogada.

Essa mudança força o Teleporte a ser um elemento do meio do jogo, onde quase todos os campeões estarão equipados para enfrentar as lutas ou terão os meios necessários para fugir delas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 10 de dezembro.