Teasers da série animada Arcane e outros jogos da Riot descobertos no videoclipe de True Damage ‘GIANTS’

Desde que a Riot Games celebrou o 10º aniversário de League of Legends em 2019, a empresa lançou vários novos títulos e provocou ainda mais para expandir o mundo de Runeterra e criar novos.

Um usuário do Reddit apontou hoje cedo que no videoclipe da True Damage, “GIANTS”, que foi lançado junto com a estreia de True Damage no Mundial 2019, os espectadores podem ter um vislumbre de teasers dos projetos da Riot que então estão por vir, Legends of Runeterra e VALORANT, bem como a série de animação Arcane inédita e “Project L.”

Na marca de mais ou menos sete segundos de vídeo, Akali pode ser vista descendo uma escada rolante para o que parece ser um sistema de metrô. A cena começa com ela fora de foco e com ênfase em quatro pôsteres no fundo, aparentemente dizendo ao espectador que esses pôsteres têm algum tipo de significado. Mas, na época, a Riot havia apenas provocado esses projetos um mês antes, não dando aos fãs muitas informações para trabalhar.

O primeiro pôster à esquerda de Akali retrata o Detonador Quimiopunk de Legends of Runeterra, enquanto ao lado está um pôster teaser de Arcane apresentando a jovem Jinx. Os cartazes atrás e à direita de Akali estão um pouco obscuros, embora retratem os outros jogos que a Riot revelou estar em desenvolvimento na época no vídeo de celebração do 10º aniversário. Diretamente atrás dela está um pôster vermelho com uma silhueta e a palavra “LUTA”, aparentemente representando o próximo jogo de luta da Riot com o codinome “Projeto L.” À direita está um pôster de “procurado”, claramente representando a agente Jett de VALORANT.

Na época, nenhum desses projetos havia sido divulgado ao público. Eles haviam acabado de ser revelados um mês antes do Mundial. Legends of Runeterra e VALORANT já foram lançados, embora Arcane e “Project L” estejam programados para sair em 2021 e além.

