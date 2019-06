Teamfight Tactics domina Twitch em menos de uma hora de lançamento

O novo modo de jogo de LoL, Teamfight Tactics, ficou disponível ontem no servidor de testes, o PBE, e foi parar no topo dos jogos em transmissão na Twitch (superando as categorias de League of Legends e Fortnite) em apenas uma hora do lançamento no servidor de testes.

A Riot revelou o modo Teamfight Tactics no começo do mês, como sua versão do gênero de combate automático. São oito jogadores, todos uns contra os outros, o que desafia os usuários a escolher a melhor combinação de campeões, melhorias de itens e formações de batalha para poder vencer.

O lançamento de Teamfight Tactics no PBE gerou um sucesso imediato na Twitch. Duas horas depois do lançamento, havia mais de 190.000 espectadores em streams do Teamfight Tactics, e várias grandes streams categorizadas como LoL, como as de Michael “imaqtpie” Santana e Byron “Reckful” Bernstein, são de Teamfight Tactics.

Além do sucesso imediato na plataforma de streaming, Teamfight Tactics inundou o PBE, que ficou com uma fila de espera de mais de 9.000 jogadores. Ontem, a maioria deles conseguiu fazer login no servidor de testes em menos de 10 minutos, mas desde então ao Riot até aumentou a capacidade do servidor, para permitir que os jogadores testem o novo modo o quanto antes.

Em uma entrevista recente, Ed “SapMagic” Altorfer, da Riot, disse aos fãs que Teamfight Tactics seria lançado nos servidores principais depois do período de testes no PBE, com a atualização 9.13, que deve chegar ao Summoner’s Rift em 25 de junho.

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 18 de junho.