T1 revela seu elenco para o Mundial 2021

Os sete jogadores escolhidos para representar a T1 no Campeonato Mundial 2021 de League of Legends serão Canna (topo), Cuzz e Oner (caçadores), Faker (meio), Teddy e Gumayusi (atiradores) e Keria (suporte).

A equipe sul-coreana usou algumas variações de seu elenco em 2021, especialmente no LCK Spring Split, mas o experimento não funcionou muito bem. A T1 terminou a temporada regular em quarto lugar e não começou bem a fase eliminatória seguinte (com placar 5-5), então a organização fez algumas grandes mudanças, como a demissão dos técnicos Daeny e Zefa em julho.

2021 롤드컵을 출전하는 T1의 선수들을 공개합니다.

롤드컵에서 뵙겠습니다!



Our official roster for Worlds 2021.

See you at Worlds!#T1WIN #T1Fighting #OneT1 pic.twitter.com/230FNQS74D — T1 LoL (@T1LoL) September 23, 2021

Os técnicos Stardust e Moment assumiram a equipe e, com eles, a T1 conseguiu salvar sua campanha no LCK Summer Split. Terminando em segundo, atrás apenas da DWG KIA, a equipe garantiu sua vaga na fase de grupos do Mundial 2021 após derrotar a Hanwha Life Esports por 3-2 na final regional da LCK no começo deste mês.

A T1 conta com 11 jogadores. Zeus, Ellim, Clozer e Hoit ficaram de fora do elenco escolhido para representar a T1 no maior campeonato de League of Legends do ano. É provável que o time inicial da T1 no Mundial seja Canna, Oner, Faker, Gumayusi e Keria, pois foi esse o quinteto escolhido para a final regional da LCK. Mas é possível que Teddy jogue no lugar de Gumayusi, pois ele jogou várias das partidas de agosto.

O Mundial 2021 será realizado em Reykjavík, Islândia, mesmo local do Mid-Season Invitational deste ano. O evento acontece de 5 de outubro a 6 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 23 de setembro.