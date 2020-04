Summer Split 2020 da LCS começa em 13 de junho

Começando do zero.

O retorno do Summer Split 2020 da LCS foi marcado para sábado, 13 de junho, e anunciado hoje pela Riot Games.

Com o cancelamento do Mid-Season Invitational deste ano, o Summer Split passou a ser duas semanas depois do normal. Além disso, os jogos do sábado e do domingo começarão às 17h (BRT), enquanto os jogos que passam na segunda serão às 21h.

A temporada vai começar com um grande embate entre as duas equipes finalistas do Spring Split 2020, Cloud9 e FlyQuest. No último final de semana, a Cloud9 fez história em sua primeira vitória do campeonato da LCS desde 2014, levando a melhor sobre a FlyQuest em três jogos rápidos.

Não se sabe se os times poderão voltar aos estúdios da LCS na temporada, devido às condições dinâmicas da pandemia de COVID-19. A temporada atual sofreu diversas perdas por causa do vírus, incluindo o cancelamento de todos os eventos ao vivo que estavam planejados.

A LEC também confirmou que vai começar na sexta-feira, 12 de junho. A temporada terá “supersemanas” onde haverá jogos de sexta-feira a domingo. A Riot não disse, porém, se vai implementar essas “supersemanas” na LCS.

Uma grande mudança da temporada já foi feita, com a mudança de Doublelift, estrela da Team Liquid, para a TSM, mas pode haver novas histórias a caminho no próximo split. Preparem-se, fãs da LCS!

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 27 de abril.