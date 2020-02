Sona é a próxima suporte a chegar na rota topo de League

Soraka pode estar sendo enfraquecida na Atualização 10.4 de League of Legends, mas outro campeão suporte está subindo lentamente nos ranques da rota topo. Desta vez, Sona acumulou uma impressionante taxa de vitórias de 57,35% no papel e vários jogadores profissionais a utilizaram na semana passada.

Kim “Ssumday” Chan-ho da 100 Thieves, Martin “Wunder” Hansen da G2 Esports, Lucas “Cabochard” Simon-Meslet da Team Vitality e Kevin “Hauntzer” Yarnell foram vistos jogando no topo de Sona, para grande desgosto de outros jogadores da rota. Sua taxa de vitórias é realmente mais alta que a da Soraka, que fica em 56,63%.

A taxa de escolhas da Sona é de apenas 0,75%, mas a tendência dos suportes chegando na rota topo sugere que esse número pode aumentar à medida que a Atualização 10.3 continuar. Sona topo é parecida com Soraka topo, em que um jogador pretende escalar para as fases posteriores do jogo.

A cura e cutucada de Sona dão sustento no início da partida e ela consegue comprar itens rapidamente quando está recebendo o ouro e o XP só para ela. Seu E, Canção da Celeridade, também lhe dá velocidade suficiente para escapar de emboscadas, se for preciso. Uma vez que ela tenha seus itens principais, ela tentará se reunir com seus colegas de equipe e fornecer muita cura e presença nas lutas em equipe com sua ultimate.

Com vários profissionais escolhendo Sona, pudemos ver a Mestra das Cordas fazendo sua estréia no topo com uma equipe como a G2. Os campeões da LEC são conhecidos por escolhas pouco ortodoxas e Sona pode ser a próxima grande escolha para equipes profissionais no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.