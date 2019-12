Sneaky faz cosplay de Marnie de Pokemon Sword & Shield

O carregador Zachary “Sneaky” Scuderi, aumentou seu alcance de cosplay ao universo Pokémon com seu novo visual.

Sneaky vestido como Marnie, uma das mais novas personagens de Pokémon Sword & Shield , durante a stream de caridade da HyperX ontem. O carregador usava uma peruca preta de maria chiquinhas com um vestido rosa. Ele completou o visual com uma jaqueta de couro preta e o icônico choker preto de Marnie.

Zach Scuderi on Twitter They wanted me to cosplay @pokimanelol but I heard Pokémon 😆 #HyperXCharity https://t.co/Uq6gJMMkFs https://t.co/PanXr3C3ex

Marnie é um dos rivais dos jogadores em Pokémon Sword and Shield . Ela é irmã do líder de ginásio do tipo Sombrio, Piers, e aparece frequentemente nas jornadas dos jogadores por Galar como participante do Desafio dos Ginásios. O companheiro de Marnie é um Morpeko, Elétrico e Sombrio parecido com o Pikachu, que foi introduzido na mais nova geração da franquia.

Esta não é a primeira vez que Sneaky mostra suas habilidades em cosplay. O carregador possui um longo histórico de cosplays que variam de personagens de anime a outras inspiradas em League of Legends. Mais recentemente, ele comemorou o Dia de Ação de Graças, compartilhando seu visual de Ahri K/DA.

Sneaky revelou no mês passado que não jogará mais no Cloud9 depois que a equipe contratou o ex-bot da TSM, Jesper “Zven” Svenningsen, para a temporada 2020 do LCS. O carregador ainda não revelou seus planos para o próximo ano, mas com a maioria das equipes do LCS tendo escolhido seus carregadores e finalizado suas equipes, pode ser difícil para o jogador encontrar um lugar competindo no estágio profissional no ano a seguir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 15 de dezembro.