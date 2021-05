Skins legado do Dr. Mundo estarão temporariamente disponíveis para compra nas atualizações 11.12 e 11.13 do LoL

As skins vão chegar à loja junto com o retrabalho de Mundo.

Os fãs do Dr. Mundo terão a chance de mergulhar as mãos no cofre de skins por um tempo limitado.

A Riot apresentou o AVM completo do louco hoje, dando ao Mundo um novo visual atraente para arrasar no Rift. E embora várias de suas skins legadas normalmente não estejam disponíveis para compra, elas estão saindo do cofre durante as atualizações 11.12 e 11.13 do League of Legends.

Dr. Mulko (520 RP), Sr. Mundoverso (520 RP), Mundo Mundo (975 RP), Carrasco Mundo (520 RP), TPA Mundo (750 RP) e Mundo Príncipe Congelado (1.350 RP) chegarão à loja por dois ciclos de atualização. Com cada atualização durando duas semanas, os jogadores devem ter um mês para pegar os cosméticos antes que eles desapareçam para sempre, exceto dos baús Hextec e das promoções da Sua Loja.

A Riot provavelmente renovou todos os cosméticos do Mundo para modernizar o campeão de 11 anos. Mas com algumas skins custando apenas 520 RP, os desenvolvedores provavelmente não mudarão muito além do modelo. Skins mais caras, como a lendária Diretor Mundo, provavelmente apresentarão animações, efeitos visuais e partículas atualizadas.

As habilidades de Mundo também foram atualizadas, embora seu Q e ultimate sejam muito semelhantes à sua iteração original. Mas os fãs podem esperar um campeão mais completo com uma passiva que solta um recipiente que pode curar você, uma habilidade de eletrocutar em área e um novo E que lança uma “maleta médica” em vários inimigos.

A atualização 11.12 está programada para 9 de junho, de acordo com o cronograma oficial de atualização. A atualização 11.13 termina em 8 de julho, provavelmente quando as skins legados entrarão novamente no cofre, e então você têm tempo contado para preparar o médico.

