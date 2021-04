Skins do Mundial 2020 da DAMWON Gaming reveladas

Depois de quase sete meses de espera, a transmissão oficial da LCK hoje revelou as artes para as skins do Campeonato Mundial de League of Legends de 2020 da Damwon Gaming. Essas skins vão comemorar a vitória de 3 a 1 da Damwon sobre a Suning Gaming no Pudong Football Stadium, em Xangai, na final do Mundial de 2020, em 31 de outubro de 2020.

O design apresenta o esquema de cores azul e prata daDamwon, com skins para Kennen, Nidalee, Twisted Fate, Jhin e Leona.

The 2020 DAMWON Gaming World Champions Skins



Nuguri – Kennen

Canyon – Nidalee

ShowMaker – Twisted Fate

Ghost – Jhin

Essas skins Damwon marcam as primeiras skins mundiais para cada campeão, exceto Jhin, que fez uma aparição anterior com as cores da equipe para SKT T1 após sua vitória no Campeonato Mundial de 2016. Esta arte é a primeira informação sobre as skins desde que os jogadores da Damwon revelaram quais campeões eles escolheriam para suas skins comemorativas na conferência do Mundial 2020.

A Riot Games ainda não revelou nenhuma informação sobre quando essas skins serão lançadas ou quaisquer prévias de como elas ficarão no jogo. Espera-se que mais informações sejam reveladas nos próximos meses, incluindo modelos no jogo e animações de habilidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 03 de abril.

