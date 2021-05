RNG perde para PSG Talon, sua primeira derrota no MSI 2021

Royal Never Give Up venceu 12 jogos consecutivos para começar sua participação no League of Legends Mid-Season Invitational. Depois de marcar um recorde perfeito de 8-0 na fase de grupos, a RNG deu início à fase Hexágono com quatro vitórias consecutivas, incluindo vitórias sobre todos os outros times da região principal no torneio.

À medida que a equipe continuava a acumular vitória após vitória, os rumores de uma sequência de torneio potencialmente perfeita começaram a surgir. Mas as chances de perfeição do time foram frustradas hoje pela PSG Talon, o time nº 1 fora da PCS.

A PSG passou pela RNG com facilidade. Com uma pontuação final de abates de 26-9 e um diferencial de ouro de mais de 12.000 no momento em que o jogo terminou, a PSG Talon deixou quase nenhuma dúvida sobre sua vitória durante o período de 28 minutos.

Talvez o maior contribuinte para a vitória de hoje da PSG tenha sido o meio da equipe, Maple. O veterano de sete anos está participando de seu quarto MSI e o primeiro desde 2018. Naquele ano, seu time, Flash Wolves, foi eliminado da disputa do torneio por ninguém menos que a RNG. Hoje, Maple buscou vingança contra os pilares da LPL com um placar de 7/1/9 com Zoe contra seus antigos rivais, dizimando seu oponente de rota, Cryin, e tomando o jogo em suas próprias mãos para garantir a vitória.

Esta partida marcou o fim da primeira rodada na fase Hexágono para a RNG e a PSG Talon. Ao longo de cinco jogos, a RNG ainda está no topo da tabela de classificação do MSI, mas pode facilmente ver-se cair na classificação com outra derrota. A DWG KIA e a MAD Lions ficam logo atrás da RNG e, dependendo dos resultados dos outros jogos, que incluem uma disputa entre a DWG e a MAD Lions, o torneio pode ser o anfitrião de um empate apertado para o primeiro chegar aos dois dias finais do estágio.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 16 de maio.