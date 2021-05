RNG domina a DWG KIA na primeira partida do estágio Hexágono do MSI 2021

A Royal Never Give Up e a DWG KIA, dois favoritos para ganhar o League of Legends Mid-Season Invitational 2021, deram o pontapé inicial na fase Hexágono hoje. A RNG conquistou a vitória em um jogo acelerado sobre a representante da LCK, mantendo seu recorde impecável (9-0) no torneio.

Embora o jogo contasse com dois times que são bons representantes do estilo de jogo de suas respectivas regiões, a partida de hoje foi mais uma reminiscência do meta da LPL. A DWG tentou derrotar a RNG em seu próprio jogo, mas não deu certo, apesar de um começo forte.

Screengrab via Riot Games

Ambas as equipes escolheram uma composição fortemente orientada para dano. A DWG escolheu Lucian para ShowMaker na rota meio e o topo da RNG, Xiaohu, foi para uma itemização de PdH com Gragas de Glacieterno.

A DWG conquistou uma liderança inicial nesta partida. A equipe coreana rapidamente levou vantagem sobre os jogadores da LPL em todas as rotas, enquanto Canyon exibiu um forte caminho da selva em Udyr. Ghost e BeryL, em Tristana e Sett, chegaram a vencer lutas dois contra dois na rota inferior sem a ajuda de seus aliados. Enquanto isso, ShowMaker estava acumulando recurso gratuitamente no meio para comprar seus itens principais rapidamente.

Apesar de ter ficado para trás nos primeiros 10 minutos de jogo, a RNG manteve o foco. Eles jogaram de uma maneira reativa, mesmo que esse não seja seu estilo de jogo usual, e simplesmente puniram as iniciações agressivas do topo da DWG, Khan, de Sion, ao invés de começarem as lutas sozinhos.

Isso permitiu que a RNG voltasse ao jogo. E assim que eles ganharam a vantagem, a equipe chinesa começou a trilhar seu caminho para a vitória. A itemização de Glacieterno de Xiaohu provou ser bem-sucedida quando ele pegou jogadores da DWG em todas as lutas de equipe e lutou em torno de objetivos neutros, enquanto Cryin bloqueou os carregadores da DWG com Ondas de Choque de Orianna.

Eventualmente, a RNG encontrou uma oportunidade de fazer o Barão, o que lhes permitiu assumir o controle da base da DWG. Embora a DWG tenha feito várias tentativas de flanquear com seus carregadores, eles não tinham o dano necessário e a capacidade de tanque e não conseguiram impedir a RNG de avançar até seu Nexus.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Swan no Dot Esports no dia 14 de maio.