Riot transmitirá a estreia de Arcane na Twitch, drops exclusivos no jogo disponíveis para todos os espectadores

Uma prévia do show também estará disponível antes da grande final do Campeonato Mundial do LoL.

A Riot Games está se unindo à Twitch para apresentar a estréia de sua próxima série de animação, Arcane, o primeiro programa na história da Netflix com a capacidade de ser transmitido em conjunto via Twitch.

Enquanto a Riot estará estreando o episódio na Twitch em si, qualquer fã, criador de conteúdo ou influenciador que deseje co-transmitir o primeiro episódio de Arcane tem permissão da Riot para fazê-lo.

Os fãs que assistirem à estreia do programa na Twitch também poderão ganhar recompensas exclusivas no jogo por meio de drops da Twitch. Para ganhar itens, certifique-se de que sua conta da Riot esteja vinculada à sua conta da Twitch.

Sintonizar o evento da estreia global de Arcane renderá aos fãs do show (e dos vários jogos da Riot) recompensas que incluem uma cápsula Cápsula Arcane em League of Legends, um Ovo de Pequena Lenda Bugigangas e Engenhocas para Teamfight Tactics, um emote do Jayce em Legends of Runeterra, um chaveiro de armas do Fishbones em VALORANT e um emote Uma Só Lágrima em League of Legends: Wild Rift.

O evento de estreia de um dia começará com a grande final do Campeonato Mundial do LoL às 09h em 6 de novembro. Os artistas vencedores do Grammy, Imagine Dragons, ao lado de titãs da indústria musical como PVRIS, Bea Miller, JID e Denzel Curry, levará jogadores e fãs do LoL em uma jornada pelo mundo de Arcane. Durante o Show Open do Campeonato Mundial, jogadores e artistas terão a chance de explorar o cenário de Piltover e Zaun em um prelúdio para a grande final do Campeonato Mundial deste ano

No final do dia, às 21h30, a Riot apresentará a estréia de Arcane no canal da Twitch da empresa, bem como no Arcane.com. O evento de estréia de Arcane será transmitido globalmente do campus da Riot em Los Angeles, completo com um evento de tapete vermelho para streamers e membros da mídia.

Além da estreia inicial de Arcane, os fãs do show poderão mergulhar no evento RiotX Arcane durante o início do show. O centro de eventos mudará e evoluirá nas próximas semanas, onde os jogadores podem completar missões para ganhar recompensas adicionais em jogo. Os assinantes Prime Gaming também poderão ganhar recompensas no jogo durante o mês de novembro por meio de sua assinatura.

A grande final do Campeonato Mundial do LoL, com uma prévia de Arcane, acontecerá no dia 6 de novembro às 09h. A estreia global de Arcane acontecerá no final do dia, às 21h30.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 01 de novembro.