Riot revela uma potencial nova linha de skins de League of Legends com brasões misteriosos

A Riot Games lançou uma imagem colorida hoje para o que parece ser uma nova linha de skins de League of Legends.

Uma imagem de cinco emblemas de design elegante, cada um representado por cores diferentes. “Como um símbolo de sua realeza, o brasão real de uma rainha é tanto uma recompensa quanto uma responsabilidade”, diz o post.

Como um símbolo de sua realeza, o brasão real de uma rainha é tanto uma recompensa quanto uma responsabilidade. pic.twitter.com/uSpggakaNt — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) November 22, 2020

Os emblemas incluídos lembram ícones do evento Trials de 2019, que exigia que os jogadores escolhessem uma das quatro casas e competissem para ver qual casa poderia coletar mais pontos. É possível que um evento acompanhe o lançamento da linha de skin e possa espelhar ou se assemelhar muito ao evento do ano passado, onde os jogadores escolheriam uma das facções para representar.

Em uma atualização de desenvolvedor de setembro, a Riot previu “mais uma nova temática” chegando em 2020 com uma imagem de seis espadas. As cores das espadas se alinham com as cores dos emblemas do teaser de hoje com uma ressalva: há uma espada extra. Mas como a sexta espada possui uma coloração dourada, é seguro assumir que esta será uma versão Prestígio de uma das skins que estão por vir.

Imagem via Riot Games

Com base em uma atualização da Riot em julho detalhando skins Prestígio ao longo de 2020, Diana está programada para receber uma skin Prestígio antes do final do ano. A espada dourada apresenta uma ligeira curva em sua lâmina, o que pode sugerir que essa lâmina pertence ao Escárnio da Lua.

Os fãs de League of Legends provavelmente receberão mais informações sobre essa nova linha de skin em potencial nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 22 de novembro.