Riot revela planos para skins de Prestígio no LoL até o fim de 2021 e explica atraso na Reformulação do Conteúdo Mítico

League of Legends ainda terá muito ouro até o fim do ano. Mas, apesar disso, outras coisas valiosas planejadas para este ano serão adiadas.

Em um novo texto do blog, a Riot revelou que mais edições de Prestígio serão lançadas em 2021, sendo algumas para skins novas e outras para skins antigas. Fiora, Lulu, Sylas e a nova skin de Pantheon já receberam suas edições de Prestígio. E Kayn, Volibear e Brand devem receber as suas até o fim do ano.

LeBlanc também vai entrar para essa lista de skins de Prestígio, que devem ser disponibilizadas apenas através de seus respectivos eventos — então, quando o evento acabar, não poderão mais ser adquiridas. Não se sabe, no entanto, se essas skins de Prestígio voltarão ao jogo no futuro, embora todas elas possam ser obtidas com muita sorte em baús e fragmentos de skin.

As skins que farão parte da Loja de Prestígio deste ano são Leona Academia de Batalha, Jax Conquistador, PROJETO: Zed e uma edição de Prestígio para uma skin antiga de Morgana. Segundo a Riot, a skin de Morgana normalmente custaria 975 RP, então serão adicionados efeitos visuais para que a skin de Prestígio se encaixe no padrão esperado para esse nível de raridade.

Como anunciado, as skins ficarão disponíveis junto com as skins da Loja de Prestígio de 2020 — Senna True Damage, Zyra Convenção das Bruxas, Zoe Arcanista, Yasuo True Damage e Soraka Guardiã Estelar — quando a loja reabrir, no fim deste ano. Os Pontos de Prestígio ganhos em 2020 e 2021 poderão ser usados em quaisquer skins disponíveis.

A Riot também revelou que a “Reformulação do Conteúdo Mítico” já planejada — que muda a estrutura das Gemas e skins Hextec, que não envelheceram tão bem com o resto do jogo — foi adiada. O adiamento se deve ao fato de muitos dos desenvolvedores que estavam trabalhando nesse projeto terem mudado de função, passando para outras prioridades nos vários títulos da Riot. Por isso, a reformulação agora ficou para 2022.

Com a Reformulação do Conteúdo Mítico, as Gemas serão removidas de League of Legends e substituídas por uma moeda Mítica que pode ser usada para habilitar ainda mais “conteúdos exclusivos”. A Riot acrescentou que um dos objetivos do novo sistema é permitir que os jogadores possam habilitar skins de Prestígio jogando muito e sem precisar gastar dinheiro. Mas ainda não foram revelados detalhes de como isso será feito.

Fique de olho nas skins de Prestígio para Kayn, Volibear, Brand, LeBlanc e Morgana, que serão lançadas ainda em 2021, e na Loja de Prestígio, que também voltará em 2021 em uma data ainda não anunciada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 22 de junho.