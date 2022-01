Riot revela novas skins Porcelana para Amumu, Kindred, Lissandra, Lux e Ezreal no LoL

A primeira linha de skin de League of Legends de 2022 foi oficialmente revelada pela Riot Games: Porcelana. A linha de skins estreia com Amumu, Kindred, Lissandra e Lux. Outra skin, intitulada “Ezreal Protetor de Porcelana”, também será incluída no lançamento.

Entre as cinco skins de Porcelana que virão para a LoL, Lux receberá uma Edição de Prestígio adicional de sua próxima skin de Porcelana. Além de ser a primeirs campeã a receber uma skin Prestígio em 2022, Lux se tornará apenas o segundo campeão no elenco do LoL a receber uma segunda skin Prestígio desde que os Pontos de Prestígio foram introduzidos no jogo em 2019. A primeira skin de Prestígio de Lux estava vinculado a sua skin Academia de Batalha, que foi lançada em 2019.

Chegando com a Prévia do PBE: 🍶skins Porcelana🍶



➡E se liga na nossa colaboração com o artista Jay Chou na dança da skin Ezreal Protetor de Porcelana onde você pode ouvir um trecho de sua música “Blue and White Porcelain.” 🎵 pic.twitter.com/hwRsKc38OB — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) January 5, 2022

Cada skin da linha Porcelana inclui elementos temáticos que giram em torno de jogos de chá e louças finas. Com um esquema de cores totalmente azul, branco e dourado, as skins de Porcelana do LoL são visualmente nítidas com a quantidade certa de brilho.

Além disso, cada uma das skins de Porcelana inclui animais espirituais em algum lugar em suas artes e no jogo, como cobras, peixes, tigres e muito mais, todos encontrando lares ao lado dos campeões.

🍶🐯 Ezreal Protetor da Porcelana 🐯🍶



🍶 Amumu, Kindred, Lissandra Porcelana 🍶 pic.twitter.com/nU9jy2anbY — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) January 5, 2022

Ezreal Protetor de Porcelana também inclui uma homenagem única ao músico Jay Chou na animação de dança do campeão. A música do artista “Blue and White Porcelain” pode ser ouvida quando os jogadores de Ezreal dançam enquanto a skin está equipada.

As skins de Porcelana do LoL não tiveram uma data oficial de lançamento ainda, mas devem chegar aos servidores ativos nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 05 de janeiro.