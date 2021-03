Riot revela novas skins Embalos no Espaço para o LoL, incluindo Samira e Nunu

Disco Nunu está de volta ao Rift e trouxe alguns amigos para uma festa de outro mundo.

A Riot apresentou os campeões de League of Legends que estrearão a nova linha de skins Embalos no Espaço, cada um vestindo animações e roupas intergalácticas no estilo dos anos 80. Esta linha de skin parece estar sendo lançada em duas ondas, com oito skins confirmadas para Nunu e Willump, Nasus, Rumble, Lux, Samira, Blitzcrank, Lulu (com uma edição de Prestígio), e o próximo lutador de PdH do topo não revelado.

*.🪐* .☄️*. Novas Skins no PBE!.*🪐.*☄️.*

.*🎶.*Nunu, Nasus, Rumble, Lux, Samira, Blitzcrank e Lulu Embalos no Espaço.*💫.* pic.twitter.com/ygarIBeRpc — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) March 16, 2021

Nunu, Rumble e Lulu adotaram novas aparências parecidas com alienígenas que os fazem parecer que estão prontos para requebrar na pista de dança, completo com cores neon psicodélicas chamativas e peças de máquinas futurísticas. Lulu será a que receberá skin Edição de Prestígio deste evento, dando a ela alguns novos tons dourados legais.

Mas não são apenas os alienígenas fazendo sua estreia nesta linha de skins com tema espacial. Blitzcrank e Nasus agora são naves controladas por um gato e um cachorro, respectivamente. Esses amigos peludos miam e latem quando suas habilidades são usadas e até saem para brincar com seus corpos robóticos em suas animações de volta à base.

Lux e Samira parecem ídolos pop interestelares saídos do mundo maluco do Space Channel 5 da Sega. Suas habilidades foram completamente transformadas para mostrar os poderes de dança cósmica que elas ganharam, com pequenos amigos alienígenas se juntando a elas para torcer. E, como acontece com muitas linhas de skins do LoL, suas armas também são pequenos alienígenas fofos.

A oitava skin da linha Embalos no Espaço ainda não foi oficialmente revelada, mas provavelmente será anunciada junto com a revelação do próximo campeão do LoL. Junto com essas skins estará o evento Embalos no Espaço, que apresentará o retorno de Um por Todos e um novo passe de batalha para os jogadores comprarem.

Os jogadores podem esperar experimentar novas vibrações cósmicas quando as skins Embalos no Espaço forem lançadas em breve.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por

Ethan Garcia no Dot Esports no dia 16 de março.