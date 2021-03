Riot revela Gwen, a próxima campeã do LoL

Se você estava esperando a revelação do próximo campeão de League of Legends, você está com sorte. A Riot Games lançou um novo trailer hoje chamado “Feita com Amor”, revelando Gwen como a próxima personagem a se juntar à crescente lista de campeões do jogo.

O trailer começa com a imagem estática de uma boneca sendo criada por uma linda costureira. Os espectadores presumem que essa mulher seja Isolde, que foi a esposa do mais recente campeão do LoL, Viego, porque ela foi revelada como costureira em um conto oficial.

Na cena seguinte, a costureira é vista com Viego enquanto a boneca está ao fundo. Mas alguns momentos depois, o Rei Destruído é visto sozinho enquanto a costureira desaparece em uma coleção de almas azuis. Isso provavelmente significou o momento em que Isolda morre na história e Viego se transforma no Rei Destruído.

Enquanto isso, a boneca é puxada para o abismo da Névoa Negra, que corrompeu Viego quando ele tentou ressuscitar Isolde dos mortos. Enquanto está nas profundezas do mar, uma alma azul solitária flutua pela tela em direção à boneca solitária antes de possuí-la. A boneca então se transforma em uma pessoa em tamanho real, mas não se sabe como ela se parece exatamente, pois os espectadores só podem ver sua silhueta.

“Era uma vez, uma doce bonequinha feita por uma costureira.” diz a descrição oficial video. “Ela amava muito sua criadora, mas, infelizmente, uma tragédia as separou, afundando a boneca nas profundezas do mar e do sofrimento. Séculos se passaram, mas ela não perdeu a determinação, certa de que o amor a encontraria novamente.”

Não se sabe se a alma de Isolde é a que possuiu a boneca. Mas muitas pessoas na comunidade do LoL esperavam que ela fosse a próxima campeã a se juntar ao elenco, especialmente desde que a Riot revelou que os próximos três lançamentos de campeões estariam ligados ao retorno do Rei Destruído.

Os fãs do LoL devem obter mais informações sobre Gwen nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 26 de março.

