Riot revela arte conceitual e tema da nova campeã Qiyana

A Riot Games revelou hoje a nova campeã de League of Legends. O trailer de Qiyana, a Imperatriz dos Elementos, está nas redes sociais da Riot. Agora, uma conta chinesa de League of Legends nas redes sociais revelou a arte conceitual e, possivelmente, a música-tema também.

Com a arte, podemos ver com mais clareza sua aparência completa e sua lâmina circular. Cada lâmina parece imbuída de três tipos de energia. No trailer, ela diz, “Fiz brotar selvas inteiras, montei territórios e comandei rios”, o que nos leva a acreditar que a lâmina terá algo a ver com poderes elementais.

League of Legends Brasil on Twitter O povo de Ixaocan celebra a destreza da Imperatriz. O mundo será o próximo. 👑 https://t.co/Mcb9dMdPbF

Se olharmos para o Mapa dos Campeões de abril da Riot Games, há algumas dicas de que Qiyana estaria chegando no final do artigo:

“A chegada desse Campeão levará você para dentro das selvas de Runeterra, onde uma nova facção, escondida do resto do mundo, será revelada”, dizia o artigo. “Esse Assassino tem poderes que lhe proporcionam todos os elementos necessários para usar o cenário de maneira inteligente e inovadora.”

O tema dela também é diferente, com violinos e uma batida forte. É intenso, o que nos faz acreditar que Qiyana será explosiva e empolgante de jogar quando for lançada, em um futuro próximo.

Artigo publicado originalmente por Tyler Esguerra em inglês no Dot Esports no dia 06 de junho.