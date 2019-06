Conheça Qiyana, a próxima campeã de League of Legends

Qiyana, uma misteriosa assassina da selva, será a próxima campeã de League of Legends. A Riot lançou hoje um trailer da personagem.

League of Legends Brasil on Twitter O povo de Ixaocan celebra a destreza da Imperatriz. O mundo será o próximo. 👑 https://t.co/Mcb9dMdPbF

No mapa dos campeões de abril, a Riot indicou que Qiyana seria uma assassina de uma nova região à base de dano físico. Essa região aparentemente se chama Ixaocan, nome exótico que parece combinar com a parte de Runeterra até então desconhecida.

A parte mais assustadora do visual dela é aquele anel-foice enorme que ela aparece segurando. É praticamente da altura dela. É como se fosse uma mistura das armas de Diana e Sivir.

O título oficial dela é “Imperatriz dos Elementos”. Pelo vídeo, parece que ela será capaz de controlar o terreno de um jeito diferente. Ela interage com folhagem e com a terra, talvez uma mistura de Ivern e Taliyah.

“Fiz brotar selvas inteiras, montei territórios e comandei rios”, ela diz no trailer, absorvendo essência da terra em sua arma. Não será surpresa se ela ganhar algum tipo de melhoria de atributo dependendo do tipo de terreno em que estiver. No mapa, a Riot disse que ela poderá “usar o cenário de maneira inteligente e inovadora” e disse para ficarmos “longe dos muros”. Estamos ansiosos para descobrir o que exatamente isso quer dizer.

Artigo publicado originalmente por Xing Li em inglês no Dot Esports no dia 06 de junho.