Riot revela a skin Lucian Vitorioso e todos os seus cromas de recompensas ranqueadas de 2020 do LoL

Quanto mais alto você chega, mais você ganha.

A Riot revelou as recompensas ranqueadas de League of Legends para a temporada de 2020 hoje, apresentando Lucian Vitorioso e todos os seus cromas. Jogadores com ranque Ouro e acima receberão a skin, com um croma desbloqueado para cada ranque que você atingir acima de Ouro antes do final da temporada.

Imagem via Riot Games

Para recompensar ainda mais os jogadores que investiram tempo na escalada ranqueada, a Riot está premiando os jogadores com chromas exclusivos pela primeira vez. Cada um dos chromas apresenta matizes de suas respectivas posições. O croma de diamante, por exemplo, mostrará os tons de azul gelo e rosa claro típicos do ícone de classificação.

Imagem via Riot Games

E todos que terminarem colocações em Solo / Duo, Flex ou ambos receberão um Eternos Permanentes da Série Um de Lucian, um ícone de perfil ranqueado e um acabamento de banner de perfil ranqueado.

Com a temporada do Clash também terminando, os jogadores que se uniram para o modo de torneio receberão alguns prêmios. As recompensas são baseadas em quantos Pontos de Vitória você ganhou. Todos receberão um ícone do Clash Contender simplesmente pela participação.

Os jogadores honoráveis ​​também ganharão cápsulas com base no nível de honra que alcançaram. Uma Cápsula de Honra Três dará a você uma skin de sentinela aleatória e três fragmentos de chave, enquanto uma Cápsula de Honra Quatro adiciona um emote permanente aleatório. E uma Cápsula de Honra Cinco entrega seis fragmentos de chave, em vez disso.

Os jogadores ainda tem algumas semanas para continuar trabalhando. A temporada ranqueada do LoL termina na segunda-feira, 9 de novembro.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 12 de outubro.