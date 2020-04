Riot recria algumas das maiores jogadas profissionais de League, permitindo emotes hilários

Existem certas jogadas de League of Legends que nunca serão esquecidas, e a Riot está se certificando disso.

O Twitter League Esports recriou alguns momentos monumentais da história do jogo hoje, permitindo emotes de uma forma hilariante.

pro play if emotes were enabled pic.twitter.com/TsP7XMpAbA — lolesports (@lolesports) April 15, 2020

Entre as jogadas profissionais está o histórico Zed mano a mano do meio da T1 Faker contra o antigo Ryu da KT Bullets. O Rei Demônio Imortal foi capaz de superar Ryu com um pouco de vida, usando sombras bem coordenadas para sair por cima. Para tornar a jogada muito mais divertida, a Riot adicionou o pinguim erguendo seu emote de cartola.

A G2 Esports também fez uma aparição, pois “Tá tudo ótimo” da Soraka paira sobre as cabeças do time logo antes do jogador do topo TheShy erguer quatro jogadores para ajudar a Invictus Gaming a vencer uma luta de equipes com facilidade.

E ninguém pode esquecer o dia em que o meio da Fnatic xPeke cunhou literalmente o termo para backdoor de um Nexus no Intel Extreme Masters Katowice. O ex-profissional usou Kassadin para derrotar a SK Gaming, teletransportando-se para frente e para trás enquanto atacava a base inimiga. A Riot deu um tapa com os emotes das abelhas no ex-topo da SK Kev1n, que certamente incorporava seus sentimentos na época.

Com os eventos de e-sports ao vivo suspensos devido à pandemia de coronavírus, os fãs de League podem pelo menos reviver esses momentos icônicos de uma nova maneira.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 15 de abril.