Riot pretende remover os clubes do cliente do LoL no fim de 2020

Depois de passarem alguns anos no cliente de League of Legends, os clubes serão removidos. A Riot Games decidiu que a mudança acontecerá “em breve”.

Em uma publicação recente no blog, a Riot explica os diversos motivos para remover os clubes do LoL, incluindo o surgimento e a evolução de outras ferramentas da comunidade. Os clubes nunca conseguiriam competir com uma ferramenta como o Discord, por exemplo.

Removeremos os clubes do cliente do LoL e do App LoL+.



Nesse artigo, nós explicamos todos os motivos que levaram a essa decisão. Mas, como sempre, queremos ouvir o feedback de todos para saber o que é mais importante nessa transição.



Outro fator que influenciou a decisão da Riot foi que a tecnologia usada para os clubes não tem mais um suporte tão bom. Por isso, alguns erros e problemas têm aparecido e o ideal seria que a Riot refizesse a ferramenta, mas esse não parece ser o melhor lugar para concentrar seus esforços no momento.

“A tecnologia utilizada na criação dos Clubes foi uma fusão de sistemas desenvolvidos internamente e de softwares de terceiros que pareciam muito promissores na época”, disse a Riot. “Infelizmente, os componentes externos não contam mais com suporte integral do desenvolvedor original, resultando em algo que todas as tecnologias enfrentam em algum momento: a obsolescência.”

A Riot também explicou que prefere concentrar seus esforços em coisas que possam “fornecer experiências de qualidade” para a comunidade de LoL e TFT. É por isso que os desenvolvedores mudaram o foco para tarefas mais importantes, como um novo sistema de itens para o Summoner’s Rift e melhorias ao cliente do jogo.

Pode ser uma notícia triste para os que usam os clubes para se conectar e jogar com outras pessoas, mas nem tudo está perdido. A Riot anunciou que vai fechou uma parceria com o Discord para facilitar a transição dos clubes, para que “seja bem simples criar um servidor e compartilhá-lo com os membros dos seus Clubes, e que vocês continuem jogando sem problema algum”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 10 de setembro.