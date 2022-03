Riot prepara grandes ajustes para Master Yi, Zeri, Jinx, Aphelios e mais para a atualização 12.5b do LoL

Antes do intervalo de um mês entre as atualização 12.5 e 12.6 de League of Legends, a Riot Games está lançando uma atualização “B” menor nesta quarta-feira que trará uma infinidade de grandes mudanças para alguns dos campeões mais populares do jogo.

Riot Phlox, um dos designers da equipe do Summoner’s Rift, disse que, junto com a atualização 12.5b, as prévias da atualização serão manipuladas entre ele e algumas outras pessoas a partir da próxima atualização. Mas embora a lista possa ser pequena, os campeões que estão sendo afetados são bastante poderosos.

Master Yi, por exemplo, foi destruído por um enfraquecido de uma correção recente que fez com que sua taxa de vitórias despencasse para uma taxa de vitórias abismais de 29,6% no Diamante+ e uma taxa de vitórias de 41,6% no Prata. Como resultado, a equipe o adicionou de volta ao trem do fortalecimento, junto com uma coleção de atiradores como Lucian, Varus, Ashe e Draven.

Na lista de enfraquecimentos, quatro grandes escolhas em jogos profissionais estão recebendo atenção; Zeri, Jinx e Aphelios foram alguns dos campeões mais disputados na rota inferior. Jinx é atualmente a atiradora mais escolhida em jogos competitivos globais, com uma presença de 83% na lista de banimentos, de acordo com o agregado de estatísticas do LoL, Games of Legends.

Aphelios está logo atrás com uma presença de 64%, além de ter a segunda maior contagem de escolhas entre os campeões da fase de seleção. Zeri, por outro lado, não tem a maior taxa de escolhas/banimentos, mas tem o terceiro maior número de banimentos de qualquer campeão apresentado no jogo profissional, com 1067 banimentos em todas as regiões.

Por fim, Medalhão dos Solari de Ferro está recebendo um enfraquecimento nesta próxima micro-atualização, depois que o item acumulou uma taxa de vitória global de 52,2% nas classificações Platina ou superior. O item é um item básico para muitos suportes, pois pode fornecer uma tonelada de resistências para o usuário e seus companheiros de equipe em qualquer ponto do jogo.

A atualização 12.5b está programada para ser lançado na quarta-feira, 9 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de março.