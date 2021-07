Riot possivelmente revela novo campeão yordle ‘sombrio’ no último vídeo de ‘Ascensão dos Sentinelas’

No mais recente vídeo da Riot Games sobre League of Legends e o novo evento Sentinelas da Luz, os desenvolvedores podem ter dado aos fãs uma vislumbrada no terceiro novo campeão que está programado para lançar durante o evento da história de Viego.

Em janeiro, o produtor de campeão, Ryan “Reav3” Mireles, revelou para a base de fãs do LoL que haveria três novos campeões conectados ao enredo abrangente de Viego e sua ascensão ao poder em Runeterra com a Névoa Negra. Um era do topo com foco em PdH, que acabou sendo Gwen, o próximo é um novo atirador que foi recentemente revelado ser Akshan, e o terceiro é um mago yordle “sombrio”.

No final do vídeo de história de “Ascensão dos Sentinelas”, onde Akshan explica rapidamente a situação em torno da revolta de Viego, a imagem final mostrada mostra uma coleção de campeões juntos. Lá, vemos Olaf lutando contra uma horda de mortos-vivos, Riven de pé com uma corrente em sua mão, um dragão que se supõe ser Shyvana Destruída, Draven e um personagem desconhecido.

O personagem não se parece com nenhum campeão existente no jogo e é claramente um yordle. Como resultado, há muita especulação de que este é o próximo mago yordle que será lançado durante a história da Ruína.

A maga deveria ser lançada após Gwen, mas seu lançamento foi adiado porque a Riot “precisava de um pouco mais de tempo no desenvolvimento, pois precisávamos criar uma nova tecnologia para vender visualmente sua fonte de poder”. Ela também se afastou do papel de mago de artilharia e agora mudou para um estilo mais clássico de mago.

A Riot disse que ela desempenhará um papel importante na história de Runeterra e na narrativa desta batalha contínua entre os Sentinelas e a Ruína. Ainda não sabemos, entretanto, quando ela estará pronta para atacar o Summoner’s Rift e se juntar à luta pela luz.

O evento Sentinelas da Luz começa na quinta-feira, 8 de julho, com o lançamento da atualização 11.14 do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 06 de julho.