Riot planeja “ampliar quantidade de campeões da selva” na Atualização 10.4 de League

Depois de ver Soraka na rota topo, tudo parece possível, até Talon na selva.

O designer líder de League of Legends, Mark “Scruffy” Yetter, revelou planos futuros para a diversidade da selva no post de hoje do Dev Corner. Os desenvolvedores da Riot esperam que o aumento no número de campeões da selva na Atualização 10.4 incentive os jogadores com baixo elo a jogarem mais na posição.

Mark Yetter on Twitter Just posted gameplay thoughts covering: -Balance framework adjustments -Widening jungle champ pool -Soraka solo -Aphelios clarity and nerfs -Sunfire improvements -Stopwatch https://t.co/KrywQTlE7p

“Ao longo de toda a história do League, jogadores de baixo Elo evitam a posição da selva mais que todas as 5 posições, independentemente de a selva estar forte ou fraca”, disse Scruffy. “Na atualização 10.4, tentaremos adicionar um punhado de campeões que nós (e você) amamos na selva. Faremos mudanças muito focadas, que fortalecem a capacidade de limpar a selva desses campeões, mas deixam suas rotas inalteradas.”

A complexidade da posição na selva geralmente impede iniciantes e jogadores menos experientes. Sua popularidade é drasticamente menor que o resto. A Riot espera que deixar campeões incomuns, como Garen, Diana, Zed, Talon e Darius, na selva, possa incentivar os jogadores a experimentá-la.

Embora nem todas essas mudanças possam acontecer, muitos jogadores de League ficaram curiosos para saber como os campeões de rotas atuariam fora de seu papel normal. Uma revisão tão grande na selva, especialmente após o início da temporada 10, pode ser problemática para o meta.

Talon, por exemplo, já é um campeão que não precisa de muitos itens para ser eficaz. Se a selva do assassino se tornar mais forte, ele seria capaz de encontrar seu caminho para a vitória com bastante facilidade.

As próximas mudanças na selva provavelmente serão testadas no Ambiente Público de Teste (APT) antes de atingir os servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 07 de fevereiro.