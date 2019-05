Riot oferece quatro meses de Espólios aos membros da Twitch Prime

A Riot Games se junta novamente à Twitch Prime, mas, em vez de oferecer aos fãs apenas uma cápsula, a desenvolvedora de League of Legends está dando quatro meses de Espólios.

Desde ontem, os fãs de LoL que tiverem assinatura da Twitch Prime podem resgatar uma Cápsula do Arauto do Vale, que contém dois fragmentos de skin aleatórios, um emote exclusivo e um fragmento de skin Lendária aleatório.

Os jogadores que resgatarem a primeira cápsula antes do fim da promoção receberão automaticamente uma cápsula adicional a cada 30 dias pelos próximos 3 meses. Cada cápsula terá um nome diferente, mas todas terão recompensas semelhantes; a última, porém, contém uma skin Lendária permanente aleatória, além de um fragmento aleatório de skin e um emote exclusivo.

Para resgatar a primeira cápsula, os usuários da Twitch Prime vão precisar visitar a página de recompensas e entrar com a conta da Twitch. Os que ainda não conectaram sua conta de League of Legends com a conta da Twitch precisarão fazer isso antes de resgatar a primeira cápsula.

Quando as contas estiverem conectadas, a Cápsula do Arauto do Vale vai aparecer no inventário do jogador na próxima vez em que entrar no jogo. Todas as três cápsulas adicionais serão adicionadas automaticamente ao inventário todo mês.

Os fãs do jogo terão até 28 de agosto para resgatar a primeira cápsula antes que a promoção termine.



Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 28 de maio.