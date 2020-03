Riot mostra uma prévia das habilidades do novo Fiddlesticks

O novo retrabalho de Fiddlesticks vai explodir sua mente, e provavelmente também vai te assustar muito. A Riot Games deu aos fãs de League of Legends uma primeira olhada nas novas habilidades reformuladas do campeão, e elas parecem absolutamente aterrorizantes no Summoners Rift.

Primeiro, sua passiva foi completamente alterada. Nomeada Um Espantalho Inofensivo, essa passiva permite ao jogador colocar uma cópia imóvel de Fiddlesticks no mapa para atuar como uma sentinela de controle. Mas jogadores adversários não conseguem ver a diferença entre o espantalho e o Fiddlesticks.

Seu Q, Aterrorizar, não mudou muito em termos de efeito, com o Mensageiro da Morte aplicando medo em um único alvo, fazendo com que ele fuja por alguns segundos. O Fiddlesticks deve esperar um pouco antes de conseguir aterrorizar o mesmo alvo novamente.

Colheita Farta é semelhante à sua habilidade anterior de roubo de vida, exceto que agora pode atingir várias unidades ao mesmo tempo. No vídeo, Fiddlesticks drena a saúde de Garen e de duas tropas próximas a ele. Não se sabe se há um limite de quantos campeões inimigos ele pode drenar ao mesmo tempo.

Imagem via Riot Games

Ceifar é outra habilidade completamente nova que faz com que Fiddlesticks golpeie a sua frente com sua foice enferrujada, diminuindo a velocidade de qualquer unidade atingida. A habilidade também pode cancelar canalizações e silenciar inimigos. Por fim, Tempestade de Corvos permaneceu exatamente a mesma de antes; os jogadores devem esperar a ultimate carregar antes de se jogarem em um time inimigo enquanto causam dano em área ao redor do campeão.

A Riot revelou um trailer para o retrabalho de Fiddlesticks ontem, e foi algo saído direto de um filme de terror. Esse retrabalho é um dos mais sombrios que a Riot já fez até agora, e está difícil decidir entre a animação para jogar com ele ou se é melhor dar um banimento permanente para não correr o risco de levar um susto enquanto escalam as filas ranqueadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 14 de março.