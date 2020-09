Riot mostra teaser da skin vitoriosa de 2020 do LoL

Com a temporada ranqueda de League of Legends em 2020 terminando, a especulação em torno da próxima skin Vitoriosa do jogo está esquentando. Hoje, a página oficial do LoL no Facebook de Taiwan revelou duas novas imagens da skin Vitoriosa.

A primeira imagem apresenta um peitoral incrustado de pedras preciosas com uma guarnição azul e dourada, encaixando no tema da linha de skin Vitoriosa, mas não necessariamente revelando qual campeão está usando a armadura.

The LoL Taiwan Facebook page posted this teaser for the victorious skin! https://t.co/JN48zlKC5p pic.twitter.com/0CP3Wy4SsW — moobeat (@moobeat) September 17, 2020

A segunda imagem é um pouco mais direta. Ele mostra uma silhueta segurando uma pistola azul e dourada, levando os jogadores a acreditar que o campeão em questão é Lucian.

O fim da temporada se aproxima!



Vamos falar de:

🔸Objetivos e mudanças nos sistemas competitivos

🔸Remoção da série de promoção entre divisões

🔸Gerenciamento de ranque

🔸Recompensas do Clash



E um teaser da skin Vitoriosa 👀🏆



Saiba mais: https://t.co/5nTuNGj2Y6 pic.twitter.com/YVCP0i00NB — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) September 17, 2020

Claro, há quatro campeões no jogo que utilizam pistolas. Ao lado de Lucian, outros usuários de pistola incluem Jhin, Gangplank e Kled.

Inicialmente, Gangplank e Kled podem ser excluídos da discussão devido ao fato de que esses dois campeões em particular não combinam com o tipo de corpo ou design de armadura do personagem na imagem.

A partir daí, Lucian e Jhin são os campeões de armas mais proeminentes do LoL, que poderiam se igualar à figura misteriosa da imagem. Mas a conclusão pode ser feita observando o quão fortemente esses dois campeões se separaram quando se tratou de sua presença geral no jogo profissional este ano. Tradicionalmente, os campeões com uma alta taxa de escolha no jogo profissional costumam ser escolhidos para receber o título de Vitorioso no final da temporada. No ano passado, Aatrox recebeu uma skin Vitoriosa após ser o personagem mais escolhido ou banido do LoL em 2019.

Este ano, no entanto, o debate entre os dois fortes concorrentes de acordo com esta imagem, Lucian e Jhin, é resolvido pelo fato de que Jhin possuiu uma taxa de escolha/banimento de apenas 6% nas principais ligas profissionais em 2020. Lucian, por outro lado, apareceu em 26% de todas as seleções de campeão profissionais nesta temporada, de acordo com o website de estatísticas de LoL, gol.gg.

É uma surpresa que a Riot tenha escolhido um campeão como Lucian para representar a temporada de 2020, quando personagens como Sett e Aphelios absolutamente dominaram o cenário profissional este ano. Ainda assim, a perspectiva de uma skin vitoriosa para um dos campeões mais historicamente proeminentes do LoL é intrigante.

Lucian recentemente celebrou seu sétimo aniversário e, francamente, não houve uma única temporada desde seu lançamento em que o personagem não teve algum tipo de impacto no jogo. Seja como uma força dominante no meta ou uma boa escolha em geral, Lucian tem tido um bom desempenho em toda a história do LoL moderno. Com isso em mente, é definitivamente apropriado vê-lo representado com uma skin Vitoriosa no final de 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 17 de setembro.