Riot mostra skins da FPX, vencedora do Mundial, que estarão disponíveis em breve no PBE do LoL

Como as seis equipes que vieram antes dela, a FunPlus Phoenix finalmente terá suas skins do Mundial.

A Riot revelou hoje as skins de Lee Sin, Vayne, Thresh, Malphite e Gangplank da FPX, que estarão disponíveis “em breve” no PBE. As cinco skins celebram a vitória dominante de 3-0 da FPX sobre a G2 Esports no Campeonato Mundial de League of Legends 2019.

Skins da @FPX_Esports, a equipe vencedora do #Worlds2019! 🐦🔥



As skins foram feitas pensando na personalidade do time, além das características individuais de cada membro.



Tian de Lee Sin

Lwx de Vayne

Crisp de Thresh

GimGoon de Gangplank

Doinb de Malphite pic.twitter.com/MpfhAtfrat — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) April 14, 2020

Todas as skins têm os tons de preto, vermelho e laranja da FPX e exibem animações de fogo. E parece que algumas das skins, se não todas, transformam os campeões em super-heróis com um quê de Power Rangers.

Lee Sin, por exemplo, se transforma em um herói mascarado que solta fogo. Vayne parece passar por uma mudança similar quando usa sua ultimate e se transforma em uma lutadora encapuzada.

E, para deixar as referências à FPX ainda mais evidentes, A Caixa (R) de Thresh mostra uma fênix em cada coluna.

Não se sabe quanto tempo vai demorar para que as skins entrem no PBE, mas isso deve acontecer no ciclo da atualização 10.9.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 14 de abril.