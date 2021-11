Riot mostra próximas atualizações visuais para o Saguão pré-jogo, tela de carregamento e Fim de Partida do LoL

Se você é um jogador de League of Legends que anseia por um novo visual ao carregar no Summoner’s Rift, você ficará feliz em saber que a Riot Games está planejando atualizar visuais específicos no cliente para o início da nova temporada ranqueada.

Primeiro, o Saguão está mudando um pouco de aparência porque os desenvolvedores querem abrir espaço para alguns dos novos elementos que estão sendo adicionados com a introdução de Desafios. O ícone de invocador de um jogador ainda é apresentado no centro, mas a Armadura Ranqueada foi atualizada para Insígnias Ranqueadas. Você também poderá escolher entre todas as molduras de Prestígio que desbloqueou ao longo dos anos, além da molduras ranqueadas que possui.

Você também pode ver o título escolhido por um jogador, que é obtido por subir o nível de certos Desafios para tiers específicos. Eles podem ser alterados sempre que desejar. Os Emblemas de Desafio podem ser vistos logo abaixo do título, enquanto o “Selecionar posição” foi movido para perto do botão de “Encontrar partida”.

Com todos os novos recursos direcionados ao cliente, o Menu Identidade também foi atualizado para que você possa alterar todas essas opções para serem refletidas no banner do seu jogador. Seu Ícones, Molduras, Títulos, Emblemas de Desafio e outros possíveis conteúdos serão todos personalizáveis ​​e salvos automaticamente quando você fizer suas escolhas.

A tela de carregamento do LoL também foi ajustada e está mais elegante, mesmo com as novas adições às bandeiras. Junto com a nova Insígnia Ranqueada, as bandeiras foram modernizadas e agora têm três lados. O primeiro lado tem suas informações de jogo, incluindo seu Campeão/skin, moldura ranqueada, moldura de Primeiro Ataque, Nome de Invocador, título e Ícone, Feitiços de Invocador, Runas e Honra. O segundo lado tem as informações do campeão, incluindo Maestrias e Eternos. Por último, as informações do jogador são apresentadas no terceiro lado com seu Ranque, Cristal de Desafios e Emblemas de Desafios.

Após o jogo, a tela Fim de Partida foi dividida em dois recursos: a tela de Progressão Pessoal e o placar geral. A primeira página tem sua progresso nas ranqueadas, bem como sua maestria de campeão e nível de invocador.

Sua Honra recebida é mostrada no canto inferior direito. A grande adição, no entanto, é o carrossel de progressão. Ele mostra os Desafios e os Eternos em que você subiu de nível, chegou mais perto de subir de nível ou teve um excelente desempenho.

O placar também passou por uma pequena reforma. Os jogadores serão capazes de ver as atribuições de rota, AMA, a coluna de ouro obtido alterna com tropas abatidas, e coluna que alterna entre dano causado a Campeões, dano sofrido de Campeões, cura/Escudos realizados e pontuação de CG.

Esses ajustes e novos sistemas estarão disponíveis no APT do LoL por alguns meses para teste.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 12 de novembro.