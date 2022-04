Riot mostra prévia dos próximos campeões de League of Legends para 2022

A Riot Games divulgou hoje o novo Mapa dos Campeões de League of Legends, mostrando um pouco mais dos próximos campeões que chegarão ao Summoner’s Rift neste ano.

Segundo os desenvolvedores, a Riot vai “desacelerar um pouco” a produção dos próximos campeões para garantir que todos os novos campeões do LoL recebam “o tempo e a atenção de que precisam”.

Embora não tenha sido anunciado um número exato de campeões planejados para o restante de 2022, os desenvolvedores da Riot disseram que o número é “bem parecido com o ano passado”. Em 2021, foram lançados quatro campeões no jogo: Viego, Gwen, Akshan e Vex.

Neste ano, até agora, já entraram em jogo Zeri e Renata Glasc. E, em breve, elas vão se submeter a uma nova imperatriz.

Confira tudo o que sabemos sobre os próximos três campeões que a Riot pretende adicionar ao LoL.

A inevitável e profetizada duelista da selva

Após o lançamento de Renata Glasc, a próxima campeã vai dominar a selva e pretende fazer o mesmo com todo o mundo de Runeterra. Como já tinha aparecido brevemente no Mapa dos Campeões anterior, a nova caçadora virá do Vazio para submeter todos a suas vontades. A Imperatriz do Mar de Lavanda deve chegar nas próximas atualizações para se alimentar “de suas essências”.

Imagem via Riot Games

Pelo que diz o texto, podemos presumir que as habilidades da campeã farão os oponentes (e talvez até os aliados) se submeterem às vontades dela, consumindo “essência” para revelar “a verdadeira face do Vazio”.

Um campeão pouco convencional para a rota inferior

Depois da Imperatriz do Vazio, a Riot planeja adicionar um campeão alegre e mortal com origens misteriosas de uma “terra do outro lado do oceano”. O campeão misterioso foi apresentado com uma história sobre uma luta em um restaurante, onde alguns noxianos que estavam perturbando os outros foram mortos por um estranho “da terra das mil cores”. Segundo o dono do restaurante, Bill, uma “névoa” tomou o lugar de repente e, antes de os corpos dos noxianos serem descobertos, tudo o que se ouviu foram “risadas alegres e o som de água espirrando”.

Imagem via Riot Games

Presumindo que esse estranho alegre e colorido tenha habilidades aquáticas, a descrição pode lembrar algo divulgado pela Riot em janeiro. A imagem mostrava apenas mãos coloridas amarradas juntas por uma substância azulada e líquida. No início do ano, a prévia apresentou um atirador “não convencional” que vai “botar o chicote para estralar”.

A história termina com o dono do restaurante desafiando o narrador a verificar a autenticidade de seu depoimento, visitando o estranho colorido, mortal e alegre que mora logo acima do local. O narrador escolheu não se comprometer, mas talvez faça isso no futuro.

Imagem via Riot Games

O novo tanque de Shurima

A Riot também deixou uma prévia daquele que pode ser o último campeão lançado em 2022 para o LoL. Prédios coloridos e um cenário com muito verde são os destaques da nova região “desconhecida” de Shurima. Nesse cenário incomum para a região desértica de Runeterra, a Riot divulgou o que pode ser o título do personagem: O Orgulho de Nazumah. Supondo que o lugar mostrado na imagem seja “Nazumah”, pode ser que esse “Orgulho” seja justamente o tanque da rota do topo que deve chegar ao jogo neste ano.

Imagem via Riot Games

Por ser uma área pouco explorada da vasta região de Shurima, temos poucas informações além do que aparece na imagem. Na imagem divulgada pela Riot, há uma cidade próspera, com água caindo, montanhas ao fundo e bandos de pássaros voando, quase como gaivotas. Abrindo o mapa interativo de Runeterra na região de Shurima, há alguns lugares com água de sobra, altas montanhas na região e áreas próximas ao mar. Um desses lugares é uma península sem nome ao sul de Shurima. É um território pequeno que fica longe o suficiente de outros lugares já descritos na narrativa do LoL para ser o lar desse novo campeão.

Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 18 de abril.