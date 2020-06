Riot mostra prévia de novas skins Arcanistas de League of Legends: Zoe, Shaco e Kog’Maw

A Riot revelou hoje três novas skins mágicas de League of Legends.

A conta turca do LoL no Twitter mostrou a linha Arcanista que está chegando ao PBE, traduzida originalmente como Mestre da Magia. Os jogadores poderão conseguir novos cosméticos para Zoe, Shaco e Kog’Maw, além de uma skin de Prestígio para o Aspecto do Crepúsculo.

Runeterra'da çok önemli bir yere sahip olan büyünün yeni ustaları ile tanışın. Karşınızda Sihir Üstadı Zoe! PBE'de hemen dene. pic.twitter.com/dx76Y0whhG — League of Legends (@LoLTurkiye) June 23, 2020

Zoe exibe um chapéu de bruxa, um tomo mágico e muito brilho na nova skin, que se encaixaria muito bem em Hogwarts. E a skin de Prestígio brilha em tons dourados, perfeita para os fãs de Zoe que queiram um cosmético raro.

Büyülü salya toplarını sakın hafife almayın! Sihir Üstadı Kog'Maw şimdi PBE'de. pic.twitter.com/BpM4ArMr8H — League of Legends (@LoLTurkiye) June 23, 2020

Shaco parece um bobo da corte do mal na nova skin, que parece vir com muitos novos cromas. E Kog’Maw parece um dragão camaleão mágico, cuspindo gosma mágica e runas.

Prévia de PBE: Zoe, Kog'Maw e Shaco Arcanistas! 🧙‍♂️🔹📖 pic.twitter.com/bZgEd3OLrH — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) June 23, 2020

As skins devem estar disponíveis na próxima atualização de League of Legends, em aproximadamente duas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 23 de junho.