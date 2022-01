Riot mostra novas skins Fogos de Artifício para Diana, Tristana, Sett, Xin Zhao e Teemo

Todo ano, a Riot Games lança novas skins de League of Legends para o Ano Novo Lunar, que é comemorado em muitas culturas do mundo. E, em 2022, haverá cinco novas skins no LoL para celebrar a data: Diana, Tristana, Sett, Xin Zhao e Teemo Fogos de Artifício.

Desde 2011 a Riot vem lançando novas skins comemorativas no início de cada ano Lunar, sendo a primeira o Kog’Maw Leão Chinês. As skins do Ano Novo Lunar receberam vários nomes ao longo dos anos, mas todas são consideradas parte da mesma linha de skins, pois todas celebram a chegada do Ano Novo Lunar.

Muitas dessas skins foram adicionadas permanentemente à loja do LoL, mas outras, como a de Tryndamere e a de Tahm Kench, são skins Legado. Skins Legado nem sempre ficam disponíveis na loja, mas podem ser encontradas em baús Hextec e Presentes Misteriosos. Skins de Ano Novo Lunar antigas, que estão ligadas a uma festividade específica do ano, podem voltar em anos seguintes.

Assim como várias outras linhas de skins, já ouve algumas edições de Prestígio do Ano Novo Lunar ao longo dos anos, sendo a primeira delas para Vayne Fogos de Artifício em 2019. Além das cinco novas skins Fogos de Artifício, a Riot também vai lançar a linha de skins Porcelana, que terá Lux Porcelana de Prestígio. Isso significa que provavelmente os fãs de LoL não vão encontrar edições de Prestígio para as skins Fogos de Artifício deste ano.

As skins Fogos de Artifício devem chegar ao jogo perto do dia 1º de fevereiro, véspera do Ano Novo Lunar de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 05 de janeiro.