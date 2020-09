Riot mostra Kassadin Hextec e novas skins de Halloween no PBE do LoL

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

O Halloween está chegando ao Summoner’s Rift. O feriado acontece em breve e a Riot Games resolveu celebrar com novas skins para League of Legends.

A desenvolvedora compartilhou algumas prévias do PBE, incluindo novas skins Contos do Rift para Amumu, Elise e Fizz, além de uma nova skin Hextec para Kassadin. As skins temáticas de Halloween reimaginam os campeões como criaturas sinistras.

Elise Feiticeira é uma bruxa com um exército de aranhas-abóbora ao seu redor. A skin de Amumu o transforma em uma abóbora triste que invoca um redemoinho de morcegos em sua ultimate. Já Fizz carrega um tridente dourado, tem seus próprios chifres e joga uma coroa em sua ultimate, que invoca um Capeteemo gigante em vez do clássico tubarão.

Kassadin também receberá uma nova skin Hextec. Em seu novo visual, ele usa um longo robe azul-marinho e duas ombreiras de cristal. Os fãs do Andarilho do Vazio poderão criar o visual real com 10 gemas na aba de Espólios do cliente.

As novas skins Contos do Rift e Hextec não são as únicas que apareceram nas redes de League of Legends. A Riot também compartilhou prévias de novas skins Odisseia para Kha’Zix, Aatrox, Sivir, Twisted Fate e Karma, que chegam no PBE junto com as skins de Halloween e Kassadin Hextec.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 29 de setembro.