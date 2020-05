Riot mostra campeões do alfa de League of Legends: Wild Rift

Chegou a hora de ver aqueles rostos familiares do League of Legends no conforto do seu celular.

O gerente de produto de League of Legends: Wild Rift, David “Papa Smoothie” Xu, revelou a lista completa de campeões que estarão disponíveis no teste alfa. A Riot exibiu todos os 36 campeões que chegarão ao MOBA móvel no vídeo de revelação de hoje.

“Queremos manter a sensação de que seus campeões favoritos pareçam autênticos ao que você já conhece de League e só procuramos mudar o que fizesse sentido, como adaptar o ritmo mais rápido do jogo do Wild Rift, nosso mapa um pouco menor ou para ajustar controles de dois dedos”, disse Xu.

A lista inclui Ahri, Master Yi, Lux, Annie, Garen, Fiora, Vi, Blitzcrank, Camille, Jhin, Ezreal, Janna, Soraka, Nami, Nasus, Braum, Miss Fortune, Graves, Jinx, Alistar, Olaf e Gragas. Jax, Malphite, Shyvana, Aurelion Sol, Orianna, Fizz, Ashe, Tryndamere, Twisted Fate, Vayne, Xin Zhao, Zed, Yasuo e Ziggs. A lista repleta de estrelas continuará a se expandir à medida que o jogo se desenvolver.

Xu destacou alguns campeões, explicando como eles vão fazer a transição para o Wild Rift. Nasus, por exemplo, é um chefe de raide no final do jogo em League. Para manter isso consistente com o jogo para celular, a Riot ajustou a velocidade com a qual Nasus recebe empilhamento de sua habilidade. Quando Shyvana mata um dragão, ela recebe bônus adicionais quando está na forma de dragão. E o Dois por Um de Miss Fortune será transformado em uma skill shot.

A Riot começará a lançar a primeira rodada de testes em larga escala na próxima semana, de acordo com o produtor executivo Michael “Paladin” Chow.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 29 de maio.