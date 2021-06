Riot lista as várias mudanças que deve fazer a Irelia na atualização 11.14 do LoL

Parece que a Dançarina das Lâminas de League of Legends terá uma nova coreografia na próxima atualização.

O designer de jogo Phlox divulgou algumas das alterações provisórias que devem ser feitas a Irelia na atualização 11.14. Os ajustes não são finais e ainda estão sujeitos a mudanças, mas você já pode testá-los no PBE.

Hey everyone!



Irelia's got some changes coming 11.14 that will be on PBE later today. Nothing on PBE is final so please let me know what you think!



Tomorrow's Quick Gameplay Thoughts will be all about Irelia and the process we went through to get to this list.

A vida base e a resistência mágica de Irelia serão reduzidas, respectivamente, para 520 e 28. Mas seu ganho de vida por nível aumentará de 95 para 110, o que deve ajudá-la a ficar mais forte nos estágios mais avançados do jogo.

Fervor Ioniano, a passiva de campeã, será limitada a quatro acúmulos em vez de cinco. A velocidade de ataque por acúmulo será mais alta nos níveis mais altos, permitindo que Irelia ganhe com quatro acúmulos a mesma velocidade de ataque que ganharia com cinco. Mas seu início de jogo será negativamente afetado, fazendo com que ela se torne mais fraca na fase de rotas.

A velocidade de movimento de Surto da Lâmina (Q) será “consideravelmente reduzida” e causará menos dano a tropas nos níveis iniciais, enquanto o dano máximo de Dança Desafiadora (W) será bem mais alto. E a duração do avanço de Dueto Impecável (E) será constante em 0,25 segundos em vez de depender da distância — e a habilidade não pode ser usada ou reconjurada durante o Q ou sob qualquer efeito de controle de grupo. Para compensar o que parece ser um enfraquecimento considerável ao movimento da campeã, a Lâmina da Vanguarda (R) de Irelia reduzirá o tempo de recarga do Q em 0,5/1,5/2,5 segundos.

Um dos principais pilares da Dançarina das Lâminas é sua mobilidade, que permite jogadas incríveis e pressiona os oponentes de rota. Reduzindo a velocidade do avanço do Q e não permitindo reconjurar o E durante avanços ou com CG, lidar com ela será muito mais fácil e exigirá bem menos mecânica da parte do oponente. Um inimigo poderá, por exemplo, segurar um atordoamento para usar quando Irelia ativar seu E, acabando com o ritmo da jogada. Para compensar as mudanças, parece que a Riot decidiu adicionar mais dano a suas habilidades nos estágios mais avançados da partida, especialmente no caso de Dança Desafiadora.

Em breve, a Riot deve explicar em seu blog o processo por trás de algumas das mudanças a Irelia. A atualização 11.14 do LoL deve ser lançada na quinta-feira, 8 de julho, segundo o cronograma oficial de atualizações.

Atualizado, 24 de junho, 20h BRT: Após ouvir a opinião da comunidade, a Riot decidiu voltar atrás na decisão de bloquear o uso do E de Irelia no meio de um avanço com o Q, segundo Phlox. Essa mudança deve aparecer na próxima atualização do PBE. Phlox explicou que os desenvolvedores “curtiram as possibilidades que os inimigos ganham ao restringir o uso do E em meio ao Q”, mas que entendem que “parece muito custoso para quem estiver jogando de Irelia”.

We've heard your feedback on Irelia from PBE and the earlier post. There's a balancing act between counterplay and satisfaction and this swung too far, so we're reverting the lockout on casting E mid-Q.

This should be in the next PBE deploy.



This should be in the next PBE deploy. — Phlox (@RiotPhlox) June 24, 2021

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de junho.