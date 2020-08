Riot lança trailer oficial da mais nova campeã do LoL, Samira

Sinais de um novo campeão apareceram pela comunidade de League of Legends nas últimas semanas, mas os fãs do jogo finalmente receberam a confirmação da liberação de Samira para o Rift. A Riot Games lançou um novo trailer de campeão hoje, dando aos jogadores uma visão oficial das habilidades de Samira.

Conhecida como a Rosa do Deserto, Samira carrega uma espada gigante e duas armas de empunhamento duplo. Ela pode atacar tanto a distância quanto corpo a corpo e usa seus ataques para criar “Estilo” ou combos como parte de sua habilidade passiva. Existem seis estilos diferentes, sendo o mais alto “S.”

Pode ficar com o troco.



Samira é uma atiradora talentosa e implacável que faz de seus abates um verdadeiro espetáculo.



Afinal de contas, do que adianta vencer sem estilo? 🌹 pic.twitter.com/WOH1pkTIpN — League of Legends Brasil 🌷 (@LoLegendsBR) August 30, 2020

Assim que alcançar a graduação S, Samira poderá usar sua ultimate, Inferno Trigger. Essa habilidade é uma habilidade de dano em área na qual Samira atira com suas armas e causa dano a todos os inimigos próximos 10 vezes ao longo de dois segundos. Cada tiro causa dano físico, aplica roubo de vida e tem a chance de acertar criticamente.

O Q, Flair de Samira dá um tiro ou corta para frente com sua espada com base na distância que o inimigo está de Samira para causar dano físico. Qualquer acerto tem a chance de acertar criticamente com um bônus de dano de 25%. Seu W, chamado Blade Whirl, corta em uma área de efeito ao redor dela por um segundo, causando dano físico e destruindo qualquer projétil inimigo que entrar na área.

Seu E, Wild Rush, pode ser usado como uma avanço. Samira avança através de um inimigo ou aliado e corta qualquer inimigo que atravesse. O ataque causa dano mágico e concede a Samira 30% da velocidade de ataque por três segundos. Se Samira matar um inimigo, o tempo de recarga da habilidade é resetado.

Samira apareceu pela primeira vez no APT, o servidor de teste do LoL, ontem. O site de mineração de dados Surrender at 20 revelou a lista de habilidades do campeão, bem como sua skin de liberação, que faz parte da mais nova linha de skin do jogo, Psy Ops. A splash art da skin retrata a personagem com cabelo roxo, calças camufladas e um tapa-olho brilhante.

A Rosa do Deserto permanecerá no servidor de teste por algumas semanas antes de chegar aos servidores ativos com uma atualização posterior.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 30 de agosto.