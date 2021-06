Riot lança novo trailer de League of Legends indicando queda de Demacia para a Ruína

Desde o lançamento de Viego, o universo de League of Legends está prendendo a respiração para a ascensão da Ruína em Runeterra. E com o novo trailer de hoje da Riot Games, a espera pode finalmente ter acabado.

No trailer, temos fotos das gloriosas terras de Demacia, o reino de onde vieram campeões como Garen, Lux e Fiora. Os corredores imaculados e os edifícios impressionantes brilham na luz por um momento enquanto os fãs fazem um rápido tour dentro de suas paredes para refletir sua força como povo.

A Ruína conquista tudo. pic.twitter.com/zOzNvNDSRm — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) June 19, 2021

A música no trailer muda de tom e de repente se torna sinistra, uma névoa verde-escura começa a se espalhar pelos prédios, engrossando o ar e transformando tudo o que toca em uma versão verde brilhante e corrompida de si mesma. A luz do sol também adquire um tom de verde, mostrando o verdadeiro poder da ruína conforme um texto aparece na tela dizendo que Demacia é a “Primeira a cair”.

Os fãs estão esperando por um evento com o tema da Ruína há algum tempo, especialmente desde que o desenvolvedor disse que a chegada de Viego a Runeterra seria conectada a vários lançamentos de campeões, enquanto o tema abrangeria vários jogos como Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. Além do lançamento de Viego e Gwen, no entanto, não houve muito conteúdo da Ruína em Summoner’s Rift.

Os mineradores de dados do APT do LoL encontraram recentemente arquivos que sugerem que um modo de jogo no estilo Ruína chegará aos servidores no mês que vem, completo com um novo modo de jogo e novos visuais para o mapa. Feche as janelas e prepare-se, porque a Névoa Negra pode assumir o controle em breve.

